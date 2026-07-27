Un paso histórico: el autismo es un derecho garantizado por ley en Jalisco

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó por unanimidad la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven en el Espectro Autista, una legislación que sustituye la norma vigente desde 2018 y que busca convertir la atención al autismo en una política pública permanente, con derechos garantizados y obligaciones concretas para las autoridades estatales y municipales.

Mónica Magaña, Maye Villa de Lemus y Gabriela Cárdenas

La iniciativa fue impulsada por las diputadas Mónica Magaña Mendoza y Gabriela Cárdenas Rodríguez, con el respaldo del gobernador Pablo Lemus Navarro, la presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, especialistas, organizaciones civiles y familias de personas autistas, tras un proceso de parlamento abierto y mesas de trabajo realizado durante 2025 y 2026.

La aprobación definitiva ocurrió el pasado 9 de julio de 2026, luego de que el dictamen fuera avalado previamente en comisiones legislativas. Con ello, Jalisco se coloca entre las entidades con uno de los marcos jurídicos más amplios del país para la atención del espectro autista, al pasar de una ley de carácter asistencial a un modelo basado en derechos humanos.

El cambio más importante es que la nueva legislación reconoce el autismo como parte de la diversidad humana, por lo que las políticas públicas deberán enfocarse en eliminar barreras para la inclusión y no únicamente en la atención médica. La ley establece el derecho al diagnóstico oportuno, acceso a terapias, educación inclusiva, empleo con ajustes razonables, participación social, cultura, deporte, salud y acceso a la justicia con los apoyos necesarios.

Entre sus principales herramientas crea un Registro Estatal de Personas con Autismo, que permitirá conocer cuántas personas viven con esta condición en Jalisco y planear políticas públicas con base en información real. También obliga a que exista un presupuesto anual específico, evitando que los programas dependan de decisiones administrativas o cambios de gobierno.

Centro de Autismo de Tepatitlán

Uno de los aspectos más relevantes es que la ley da sustento legal a la Red de Centros Regionales de Atención al Autismo y Discapacidad Intelectual, considerada la primera de su tipo en México, con el propósito de acercar servicios especializados a distintas regiones del estado.

Actualmente ya operan centros especializados en Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y Tepatitlán de Morelos, mientras que el Gobierno de Jalisco confirmó la apertura de nuevos espacios en Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, con el objetivo de ampliar la cobertura regional y reducir el tiempo de espera para recibir atención. La nueva ley garantiza que estos centros cuenten con recursos públicos permanentes para su funcionamiento.

La legislación también incorpora la obligación de impulsar campañas de sensibilización para combatir la discriminación, fortalecer la capacitación de servidores públicos y promover la detección temprana, uno de los principales retos señalados por especialistas y familias, debido a que un diagnóstico oportuno puede mejorar significativamente el desarrollo y la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y personas adultas autistas.

Centro de Autismo (Gobierno de Zapopan | Facebook)

Más allá de la creación de nuevos programas, la nueva Ley de Autismo representa un cambio de fondo: convierte la inclusión en una responsabilidad permanente del Estado y brinda certeza jurídica a miles de familias que durante años han demandado atención especializada. Con presupuesto asegurado, una red estatal de centros y derechos claramente establecidos, Jalisco busca que el acceso al diagnóstico, las terapias y la inclusión educativa, laboral y social dejen de depender de la voluntad política del momento y se conviertan en una garantía para las generaciones presentes y futuras.

Centros de Autismo

PARA SABER

Además del registro estatal, el presupuesto garantizado y la red de centros especializados, hay otros aspectos de la nueva ley que son de alto interés social porque reflejan cambios concretos para las personas con autismo y sus familias:

Reconoce el autismo como parte de la diversidad humana , dejando atrás una visión exclusivamente médica o asistencial y adoptando un enfoque basado en derechos humanos.

, dejando atrás una visión exclusivamente médica o asistencial y adoptando un enfoque basado en derechos humanos. Prioriza el diagnóstico y la atención temprana , con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes reciban acompañamiento oportuno que favorezca su desarrollo.

, con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes reciban acompañamiento oportuno que favorezca su desarrollo. Obliga a promover una educación inclusiva , con ajustes razonables para que estudiantes con autismo permanezcan y participen en igualdad de condiciones dentro del sistema educativo.

, con ajustes razonables para que estudiantes con autismo permanezcan y participen en igualdad de condiciones dentro del sistema educativo. Impulsa la inclusión laboral , estableciendo que las personas en el espectro puedan acceder a empleos con las adaptaciones necesarias, combatiendo la discriminación en el ámbito del trabajo.

, estableciendo que las personas en el espectro puedan acceder a empleos con las adaptaciones necesarias, combatiendo la discriminación en el ámbito del trabajo. Garantiza el acceso a terapias y servicios especializados , respaldando legalmente la creación y permanencia de una Red Estatal de Centros de Autismo para evitar que dependa de los cambios de gobierno.

, respaldando legalmente la creación y permanencia de una Red Estatal de Centros de Autismo para evitar que dependa de los cambios de gobierno. Incluye a las familias como parte de la atención integral , al reconocer su papel en los procesos de cuidado, acompañamiento y desarrollo de las personas con autismo.

, al reconocer su papel en los procesos de cuidado, acompañamiento y desarrollo de las personas con autismo. Fortalece el acceso a la justicia , al prever apoyos y ajustes para que las personas con autismo puedan ejercer sus derechos en procedimientos administrativos y judiciales en condiciones de igualdad.

, al prever apoyos y ajustes para que las personas con autismo puedan ejercer sus derechos en procedimientos administrativos y judiciales en condiciones de igualdad. Busca dar continuidad a las políticas públicas, ya que el presupuesto anual y la red de atención quedan establecidos en la ley, lo que dificulta que estos programas desaparezcan con futuras administraciones.

WEB: https://redcentrosdeautismo.jalisco.gob.mx