Reporta Tlaquepaque derrama de más de 250 millones de pesos tras el Mundial Social

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque informó que el programa denominado Mundial Social generó una derrama económica superior a los 250 millones de pesos para comerciantes, artesanos, restaurantes, hoteles y prestadores de servicios del municipio, tras reunir a más de 350 mil asistentes durante la transmisión de 50 partidos de la Copa del Mundo.

El secretario de Fomento Económico y Cultural, Juan David García Camarena, señaló que durante los 39 días del programa las familias acudieron a las sedes instaladas en la explanada de la Presidencia Municipal, en el Centro Histórico, así como en San Martín de las Flores, El Vergel, El Sauz y Miravalle, donde además de los encuentros deportivos se realizaron actividades recreativas e interactivas.

El funcionario indicó que como parte de las acciones relacionadas con el Mundial Social se destinaron 100 millones de pesos para la rehabilitación de unidades deportivas y espacios públicos que funcionaron como sedes del evento.

Añadió que antes del inicio del torneo se realizaron reuniones con empresarios, comerciantes, vecinos y organizaciones sociales para coordinar la atención a visitantes.

Mundial Social en Tlaquepaque deja derrama de 250 mdp (Gobierno Tlaquepaque)

Entre las intervenciones mencionó la rehabilitación de calles, banquetas y espacios públicos, la sustitución de mobiliario urbano, la renovación de módulos turísticos, mejoras al alumbrado público y la rehabilitación de la calle Hidalgo, uno de los principales accesos al Centro Histórico desde la Línea 3 del Tren Ligero.

García Camarena afirmó que estas acciones también buscaron promover la oferta artesanal, cultural y gastronómica del municipio mediante actividades artísticas, exposiciones y museos. El funcionario explicó que la estrategia se extendió a distintas comunidades del municipio y no se limitó al Centro Histórico.

“Nuestra presidenta nos pidió que fuera un espacio para todos, que fuera de accesibilidad pública, donde especialmente niñas y niños pudieran disfrutar el futbol y la fiesta mundialista, y creo que se logró, en nuestro punto más turístico, que no solamente la gente venía a ver las pantallas, sino en general venía a visitarnos, venía a comer, venía a dar la vuelta, venía a los museos”, señaló.

De acuerdo con la información municipal, durante los partidos de la Selección Mexicana las sedes registraron su mayor afluencia. El gobierno de Tlaquepaque sostuvo que el incremento de visitantes se reflejó en el consumo en comercios, restaurantes, hoteles, galerías y otros establecimientos del municipio, además de incentivar el uso de espacios públicos durante el desarrollo del programa.