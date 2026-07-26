Renuevan transporte público en Lagos de Moreno con cinco nuevas unidades para mejorar la movilidad

Con la incorporación de cinco nuevas unidades de transporte público, el Gobierno de Jalisco fortaleció el servicio de movilidad en Lagos de Moreno, una acción que permitirá mejorar la cobertura, reducir los tiempos de espera y ofrecer un servicio más moderno y seguro para cerca de 11 mil personas usuarias que diariamente utilizan este sistema.

Entrega SETRAN cinco nuevas unidades de transporte público para fortalecer el servicio en Lagos de Moreno

La entrega fue encabezada por el Secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, y el Presidente Municipal de Lagos de Moreno, Edgar González Chávez, quienes pusieron en operación cinco autobuses Mercedes-Benz con carrocería Beccar, modelo 2027, con capacidad para transportar hasta 75 pasajeros cada uno. Estas unidades se suman a las 10 que fueron incorporadas hace algunos meses, como parte del proceso de modernización del transporte en el municipio.

Durante el acto, Diego Monraz destacó que la estrategia de movilidad continuará llegando a las distintas regiones del estado con el objetivo de ofrecer un transporte más eficiente y con mayor cobertura.

“Seguimos en un proceso donde todavía quedan un paquete de vagonetas que estarán entrando a comunidades con vialidades más pequeñas”, señaló el funcionario, al adelantar que el fortalecimiento del sistema continuará en beneficio de más habitantes.

Entrega SETRAN cinco nuevas unidades de transporte público para fortalecer el servicio en Lagos de Moreno

Las nuevas unidades incorporan equipamiento enfocado en la seguridad, accesibilidad y sustentabilidad. Tres de los autobuses cuentan con rampas para personas usuarias de silla de ruedas, mientras que todas las unidades disponen de salidas de emergencia, sistema de monitoreo y videovigilancia, además de motores diésel con tecnología Euro VI para reducir emisiones contaminantes.

Asimismo, los vehículos están equipados con sistema de recaudo electrónico compatible con las tarjetas Mi Movilidad, Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte y la Tarjeta Única, lo que facilita el pago del servicio y moderniza la operación del transporte público.

La inversión para la adquisición de las cinco unidades superó los 15.8 millones de pesos. De ese monto, el Gobierno de Jalisco aportó 8.1 millones de pesos como apoyo para la ampliación de la flota, mientras que el resto fue cubierto por los concesionarios del servicio.

Como parte de esta renovación también se realizaron ajustes en dos rutas troncales del municipio. La ruta T01-1 amplió su recorrido para iniciar desde Granadillas y llegar hasta el Centro Universitario de los Lagos (CULagos), beneficiando principalmente a habitantes de Granadillas, Vista Hermosa, Cañada de Ricos, San Miguel, Paseos de la Montaña y Colinas de San Javier, así como a estudiantes universitarios.

Entrega SETRAN cinco nuevas unidades de transporte público para fortalecer el servicio en Lagos de Moreno

Con estas modificaciones, las autoridades estiman que los tiempos de espera se reduzcan a entre siete y diez minutos en la ruta T01 y de ocho a nueve minutos en la ruta T01-1, fortaleciendo la conectividad y facilitando el traslado diario hacia centros de trabajo, escuelas, servicios de salud y otros puntos de la ciudad.