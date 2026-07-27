Refuerza Tlajomulco programa de bacheo

El Gobierno de Tlajomulco reforzó el programa de bacheo ante los daños ocasionados por el temporal de lluvias con la incorporación de cinco nuevas cuadrillas de Obras Públicas y dos equipos que trabajarán en horario nocturno.

De acuerdo con el director de Obras Públicas, Celso Álvarez Solórzano, la estrategia busca atender de forma inmediata los baches mientras se prepara un programa de rehabilitación de mayor alcance para después de la temporada de lluvias.

“Empezamos a trabajar en un programa que se llama ‘Bacheando ando’. Incrementamos la capacidad que tenía Servicios Públicos Municipales, agregando cinco cuadrillas más y dos cuadrillas nocturnas, porque queremos trabajar en zonas complicadas vialmente y no interrumpir la operación o el tráfico diario. Estamos implementando dos cuadrillas nocturnas”, dijo.

“Es una atención inmediata al tema de los baches, como mitigación y como preámbulo a una inversión que vendrá para la renovación de calles, una vez que pase el temporal. Si bien esta es una mitigación temporal, es una atención primaria que vamos a brindar y un preámbulo para una inversión mayor, de casi 200 millones de pesos, que realizaremos para la recuperación de vialidades, sobre todo de pavimentos asfálticos”, añade.

El municipio informó que hasta el momento se han aplicado más de 200 toneladas de mezcla asfáltica, lo que representa alrededor de tres mil metros cuadrados de superficie rehabilitada.

Las labores se han concentrado en colonias como Chulavista, Valle Norte, Real del Valle y Eucaliptos, además de las avenidas Jesús Michel González y 8 de Julio, donde se registra un mayor número de reportes por parte de la ciudadanía.

El funcionario recordó que los habitantes pueden reportar baches mediante la aplicación móvil ConecTlajo, con el fin de agilizar la atención y priorizar las zonas con mayores afectaciones.

El Gobierno de Tlajomulco adelantó que, una vez concluido el temporal, pondrá en marcha un programa de rehabilitación de vialidades con una inversión cercana a los 200 millones de pesos. Las obras contemplan la renovación de carpetas asfálticas en colonias como Chulavista, Valle de Tejeda, Las Luces, Lomas del Sur, Eucaliptos y Real del Valle, así como en las avenidas Jesús Michel González y 8 de Julio.