Coordinación entre ayuntamientos fortalece combate al dengue y sarampión: Vero Delgadillo

La coordinación entre los ayuntamientos de Jalisco y las autoridades estatales de salud ha sido determinante para reducir los casos de dengue y sarampión en la entidad, afirmó la presidenta municipal de Guadalajara y presidenta de la Red de Municipios por la Salud, Vero Delgadillo, durante la reunión de este organismo.

En el encuentro, la alcaldesa reconoció el compromiso de las administraciones municipales para fortalecer las acciones de prevención, desde las campañas de descacharrización y limpieza hasta el respaldo a las jornadas de vacunación que permitieron contener el brote de sarampión y mantener un saldo blanco en materia de salud durante la celebración del Mundial.

“La clave de los municipios por la salud es coordinarnos como lo estamos haciendo y asumir nuestro protagonismo y responsabilidad para hacerlo. Quiero dar mi reconocimiento a los 124 alcaldes y alcaldesas (…) porque han hecho lo suyo”, expresó Vero Delgadillo.

Destaca Vero Delgadillo compromiso de ayuntamientos para reducir casos de dengue y sarampión en Jalisco

La presidenta municipal destacó que, en el caso de Guadalajara, la recuperación del servicio de recolección de basura y la implementación de la estrategia Guadalajara Limpia contribuyeron a modificar las condiciones que favorecen la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Como resultado, el municipio pasó de registrar 78 casos durante 2025 a 18 en lo que va de este año.

Añadió que este resultado también ha sido posible gracias al trabajo permanente de los Escuadrones de Limpieza, así como del personal de Aseo Público y de Limpia Guadalajara, quienes han intensificado la eliminación de cacharros y residuos en la vía pública para evitar la formación de criaderos.

Asimismo, Vero Delgadillo reconoció la labor de la Secretaría de Salud Jalisco, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, así como de las brigadas encargadas de la prevención del dengue y de la vacunación contra el sarampión, cuyo trabajo permitió mantener bajo control ambas enfermedades.

La alcaldesa hizo además un llamado a los gobiernos municipales para mantener el compromiso con las campañas de vacunación, reforzar las acciones preventivas contra el dengue e incorporar la atención a la salud mental dentro de las prioridades de sus administraciones.

Por su parte, Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud de Jalisco, informó que el estado registra actualmente 105 casos de dengue, una reducción considerable frente a los cerca de 900 contabilizados en el mismo periodo del año anterior. También reconoció el respaldo de los gobiernos municipales para ampliar la cobertura de vacunación, lo que permitió controlar el brote de sarampión.

El funcionario exhortó a los municipios a continuar con las campañas de limpieza de espacios públicos, la eliminación de cacharros y la difusión de las acciones preventivas entre la población, además de promover la actualización de los esquemas de vacunación.

Durante la reunión, César Augusto Domínguez Barroso, director de Evidencia e Inteligencia de Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, destacó la disminución sostenida de casos de dengue y pidió no relajar las medidas preventivas ante los próximos ciclos de transmisión.

A su vez, Roberto Carlos Rivera, director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, señaló que los casos de sarampión en la entidad disminuyeron de 69, con nueve defunciones registradas el año pasado, a únicamente cuatro en lo que va de 2026, por lo que insistió en la importancia de recuperar y completar los esquemas de vacunación.