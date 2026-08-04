Llaman a reportar fauna silvestre en riesgo para proteger la biodiversidad del AMG

La protección de la fauna silvestre que habita en el Área Metropolitana de Guadalajara depende, en buena medida, de la participación ciudadana. Por ello, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) hizo un llamado a reportar de manera oportuna a los animales lesionados, desorientados o en situación de riesgo, además de evitar abandonar o liberar mascotas dentro de los parques y bosques urbanos.

Invita AMBU a fortalecer el rescate y conservación de la fauna silvestre en el Área Metropolitana de Guadalajara

Durante el primer semestre de 2026, el Centro Metropolitano de Conservación de Vida Silvestre Urbana (CMC) registró 379 acciones de rescate y brindó atención a 479 organismos de fauna silvestre. Como resultado de estos esfuerzos, 81 ejemplares lograron ser rehabilitados y reintroducidos a su hábitat natural, mientras que 56 organismos atendidos pertenecían a especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

El administrador general de la AMBU, Jesús Alexandro Félix Gastélum, destacó que la conservación de la fauna silvestre es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía, ya que los reportes oportunos incrementan las posibilidades de que los ejemplares reciban atención especializada y, cuando es posible, regresen a su entorno natural.

Invita AMBU a fortalecer el rescate y conservación de la fauna silvestre en el Área Metropolitana de Guadalajara

Por su parte, la gerente de Conservación y Mejoramiento del Ecosistema de la AMBU, Karina Aguilar Vizcaíno, informó que durante el primer trimestre del año los rescates más frecuentes correspondieron al colibrí pico ancho, el tlacuache norteño y la paloma ala blanca. En el segundo trimestre aumentaron los reportes de tortolita cola larga, tlacuache norteño, tecolote bajeño, casquito y nuevamente paloma ala blanca.

Las cifras reflejan un crecimiento importante en la atención de fauna silvestre. En comparación con todo 2025, cuando se registraron 480 acciones de rescate y se atendieron 609 ejemplares durante el año completo, en apenas seis meses de 2026 el Centro Metropolitano ya alcanzó cerca del 80 por ciento de esos registros, lo que evidencia una mayor capacidad operativa y una creciente participación ciudadana en la protección de la biodiversidad urbana.

Las autoridades también recordaron que la fauna silvestre no debe ser considerada una mascota, ya que muchas especies cumplen funciones esenciales dentro de los ecosistemas urbanos. Extraerlas de su ambiente, mantenerlas en cautiverio o intentar domesticarlas reduce considerablemente sus posibilidades de sobrevivir y altera el equilibrio natural.

Asimismo, exhortaron a no abandonar ni liberar animales domésticos o especies exóticas en parques y bosques urbanos, ya que esta práctica puede provocar competencia con la fauna nativa, desequilibrios ecológicos y riesgos sanitarios para los ecosistemas.

Ante cualquier avistamiento de un ejemplar lesionado o en peligro, la recomendación es evitar manipularlo y solicitar de inmediato la intervención de personal especializado, que cuenta con la capacitación y el equipo necesarios para evaluar cada caso y determinar el procedimiento adecuado.

La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos reiteró que continuará fortaleciendo las capacidades del Centro Metropolitano de Conservación de Vida Silvestre Urbana para incrementar las acciones de rescate, rehabilitación y conservación de las especies que habitan en los parques y bosques urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara.

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