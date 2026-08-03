Inicia construcción de nueva Comisaría Municipal en Juanacatlán con inversión de 6.6 millones de pesos

Con una inversión superior a los 6.6 millones de pesos, inició la construcción de la nueva Comisaría Municipal de Juanacatlán, un proyecto que busca fortalecer la infraestructura de seguridad pública, mejorar las condiciones de trabajo de las y los elementos policiales y ofrecer una atención más eficiente a la población.

La obra será ejecutada con recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), luego de que el proyecto presentado por el Gobierno de Juanacatlán obtuviera la validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con el acompañamiento técnico del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

El proyecto contempla una inversión de 6 millones 670 mil 415 pesos, destinados a la construcción de una infraestructura moderna y funcional que fortalezca las capacidades operativas de la corporación policial del municipio.

La secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Lorena López Guízar, destacó que esta obra es resultado de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender las necesidades de los municipios y fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad.

La nueva Comisaría Municipal contará de manera gradual con oficinas administrativas, áreas de prevención social, Ministerio Público, Juzgado Municipal, dormitorios para mujeres y hombres, vestidores, comedor, armería, aulas de capacitación, sala de crisis, centro de monitoreo, estacionamiento para patrullas y espacios de atención ciudadana, entre otras instalaciones.

De acuerdo con las autoridades, la nueva infraestructura permitirá mejorar las condiciones laborales del personal operativo, optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias, fortalecer la coordinación institucional y brindar un servicio más eficiente y digno a las y los habitantes de Juanacatlán.

Además, se prevé que el proyecto contribuya a fortalecer el tejido social, incrementar la percepción de seguridad e impulsar el desarrollo del municipio.

El Gobierno de Jalisco señaló que, a través del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, continuará respaldando a los municipios en la gestión y consolidación de proyectos de infraestructura en materia de seguridad, al considerar que este tipo de inversiones fortalecen a las instituciones y brindan mayor tranquilidad a la población.