Amplía T+H Automotive planta en Tlajomulco con inversión de 90 millones de pesos

La empresa T+H Automotive inauguró la ampliación de su nave industrial en Tlajomulco, un proyecto que representa una inversión cercana a los 90 millones de pesos y que permitirá incrementar su capacidad de producción, además de generar nuevos empleos.

Durante la inauguración, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la expansión de la compañía fortalece la actividad industrial del municipio y refleja la confianza del sector privado para seguir invirtiendo en la región.

“Hoy celebramos una inversión importante que llegará a los 90 millones de pesos, una ampliación que permitirá incrementar las posibilidades de producción. T+H Automotive es una empresa orgullo de nuestro municipio, especializada en autopartes automotrices”, señala.

“Agradecerles mucho y decirles que nuestro municipio se ha esforzado porque, en los últimos años, su crecimiento se ha concentrado precisamente en el desarrollo industrial... Estoy convencido de que somos la ciudad más competitiva del occidente de México; nos hemos convertido también en un referente de la industria de autopartes automotrices en nuestro país y queremos seguir en esa lógica”, añade.

El alcalde añadió que el crecimiento del corredor Chapala obliga a fortalecer la infraestructura, la movilidad y los servicios públicos para acompañar el desarrollo industrial y mantener la competitividad de la zona.

Por su parte, Andreas Buchloh, vicepresidente de T+H Automotive, explicó que la nueva línea de producción de tubos intermedios incorpora tecnología desarrollada por la compañía a nivel mundial, resultado de dos años de trabajo conjunto entre especialistas internacionales y técnicos mexicanos.

El directivo destacó que el proyecto también apuesta por fortalecer la cadena de suministro con materiales de origen nacional, además de refrendar la confianza de la empresa en Tlajomulco y en el talento local.

Con esta ampliación, T+H Automotive fortalece su presencia en el municipio y contribuye al crecimiento del clúster automotriz de Jalisco.