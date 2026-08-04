Jalisco reporta caída de más de mil millones de pesos en participaciones federales durante 2026

l Gobierno de Jalisco informó que durante el primer semestre de 2026 el estado registra una disminución superior a mil millones de pesos en participaciones federales, situación que afecta las finanzas estatales y municipales y que coloca a la entidad como la tercera más afectada del país por la desaceleración de la recaudación federal participable.

En una presentación encabezada por Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública, y Giovanna Vidal Cedano, subsecretaria de Ingresos, se explicó que la caída responde a una menor recaudación federal derivada de la desaceleración económica nacional, lo que ha reducido los recursos distribuidos a las entidades federativas.

El titular de la Hacienda Pública señaló que el déficit acumulado asciende a alrededor de mil millones de pesos, monto que representa un impacto considerable para atender las necesidades financieras del estado. Añadió que la proyección para el cierre de 2026 es aún mayor, al estimarse una disminución superior a 2 mil millones de pesos en participaciones federales.

García Sotelo cuestionó además el mecanismo que plantea la Federación para compensar la reducción de recursos mediante la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), al considerar que implica contratar deuda respaldada por las futuras participaciones de los estados.

Según explicó, este esquema trasladaría el costo de la compensación a las propias entidades federativas, por lo que Jalisco terminaría pagando un monto mayor al beneficio que recibiría por la reposición temporal de los recursos faltantes.

Durante la presentación también se expuso que la disminución no se limita a las participaciones federales. El Gobierno estatal reportó una reducción en la recaudación proveniente del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)aplicado a combustibles, así como la retención de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), destinados originalmente a estados y municipios.

Enfrenta Jalisco caída de más de mil millones de pesos en participaciones federales

Otro de los rubros señalados fue la inversión pública federal. De acuerdo con las cifras oficiales presentadas, durante la administración federal de 2012 a 2018 Jalisco recibió 3 mil 140 millones de pesos en inversión pública; entre 2018 y 2024 el monto fue de 2 mil 740 millones y, en la administración federal actual, la inversión acumulada suma 454 millones de pesos.

En promedio anual, la entidad recibió 523.4 millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; 456.7 millonesen el de Andrés Manuel López Obrador, y 454.9 millones de pesos en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

Con estas cifras, Jalisco ocupa el lugar 28 a nivel nacional en inversión pública federal, pese a ser la cuarta economía del país y aportar cerca del 7 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, indicó la Secretaría de la Hacienda Pública.

El funcionario afirmó que la reducción de participaciones, transferencias e inversión pública refleja un escenario de menor respaldo financiero por parte de la Federación, por lo que reiteró el llamado a fortalecer el federalismo fiscal y establecer una distribución más equitativa de los recursos destinados a las entidades federativas.