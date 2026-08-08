Jalisco fortalece su presencia turística en el mercado LGBTQ+

Jalisco concluyó en Vancouver una gira de promoción turística enfocada en el mercado LGBTQ+, con presencia en los Pride de Los Ángeles, San Francisco y Vancouver, además de reuniones institucionales para fortalecer la cooperación y atraer más visitantes al estado.

Impulsa Jalisco su presencia internacional en el turismo LGBTQ+ (Elizabeth Ruiz Ruiz)

La estrategia fue impulsada por la Secretaría de Turismo de Jalisco, en coordinación con los fideicomisos de Turismo de Puerto Vallarta y Guadalajara. En conjunto, las tres celebraciones reunieron a más de 816 mil asistentes: 226 mil 410 en Los Ángeles, 320 mil en San Francisco y 270 mil en Vancouver.

En esta última ciudad, las actividades se realizaron junto con el Consulado de México y también se sostuvo un encuentro con el alcalde Ken Sim para explorar un acuerdo de cooperación en materia de promoción turística. De acuerdo con la dependencia estatal, el impacto mediático de toda la estrategia superó los 2 millones de personas.

La promoción se apoya además en la conectividad aérea directa entre Jalisco y estos mercados. Guadalajara cuenta con vuelos a Los Ángeles, San Francisco y Vancouver, mientras que Puerto Vallarta mantiene conexiones directas con las tres ciudades.

Jalisco suma más de 40 años de relación con la comunidad LGBTQ+ y ha consolidado destinos como Puerto Vallarta y Guadalajara dentro de este mercado. El segmento representa una oportunidad económica relevante: en México, un turista internacional LGBTQ+ gasta en promedio mil 700 dólares por viaje y permanece entre siete y 15 días.

Impulsa Jalisco su presencia internacional en el turismo LGBTQ+

A nivel mundial, este mercado representa alrededor de 10 por ciento de los viajeros internacionales, con un gasto anual superior a 165 mil millones de dólares y un crecimiento de 10.3 por ciento.