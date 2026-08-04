Arrancan obras de rehabilitación en dos escuelas de Tlajomulco

Más de mil 200 estudiantes de la Secundaria Serapio Rendón, en Lomas del Sur, y de la Primaria Francisco Primo de Verdad, en el fraccionamiento Colinas del Roble, serán beneficiados con obras de rehabilitación que ya comenzaron como parte del programa estatal Jalisco con Estrella.

Autoridades municipales y estatales supervisaron el inicio de los trabajos, que contemplan la rehabilitación de aulas, sanitarios y pisos, además de impermeabilización, pintura y otras mejoras en la infraestructura de ambos planteles.

Durante la gira, la coordinadora general de Cercanía y Corresponsabilidad Social de Tlajomulco, Patricia Sandoval Martínez, destacó la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal para ejecutar este tipo de proyectos y recordó que este año también aumentó el presupuesto destinado a los paquetes escolares.

“Agradecer la gran voluntad y la gran responsabilidad de nuestro gobernador, Pablo Lemus; de su equipo, y de nuestro presidente, quien todos los días sale a escucharles a ustedes. (...) Este año, nuestro presidente, junto con el gobernador, incrementó el programa que todos conocemos de entrega de paquetes escolares para las niñas y los niños, desde kínder hasta secundaria. De los 200 millones del año pasado, se incrementaron otros 10 millones, y van a ver los paquetes que llegarán este año”.

Rehabilitación Escuelas con Estrella en Tlajomulco (Gobierno Tlajomulco)

Por su parte, la coordinadora general del programa Jalisco con Estrella, Estefanía Padilla, explicó que la estrategia busca mejorar las condiciones de los planteles de educación básica en todo el estado.

“Para cuando los niños regresen, pues, su escuela ya va a estar muy hermosa. (...) El programa ‘Jalisco con Estrella’ está remodelando las escuelas en todo el estado de Jalisco. Son más de 7 mil 800 inmuebles públicos que tenemos que dejar en extraordinarias condiciones, con lonas, baños renovados, pintura y aulas dignas”.

El programa, ejecutado por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), contempla la rehabilitación de planteles de educación básica en las 12 regiones del estado mediante acciones de mejoramiento de infraestructura, equipamiento y accesibilidad.

Las obras en Tlajomulco incluyen la renovación de aulas, sanitarios y pisos, así como trabajos de impermeabilización y pintura para mejorar las condiciones en las que estudian los alumnos de ambos planteles.