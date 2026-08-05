Entrega Quirino nuevo pozo en San Miguel Cuyutlán; abastecerá a más de 9 mil habitantes

Con una inversión de 20 millones de pesos, el Gobierno de Tlajomulco inauguró un nuevo pozo profundo en San Miguel Cuyutlán, infraestructura que permitirá reforzar el suministro de agua potable para más de 9 mil habitantes de la delegación.

Durante la inauguración, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, explicó que el pozo alcanzó una profundidad de 400 metros y tiene una capacidad de extracción de hasta 60 litros por segundo.

“Este pozo tiene una capacidad mucho más alta de lo que esperábamos. Efectivamente, se llegó a los 400 metros porque estamos en una loma, pero con los equipos técnicos... se pudo dar cuenta de que, nomás llegando a donde teníamos una vena importante de agua, pues iba a dar este abastecimiento, que puede llegar hasta 60 litros por segundo, para poder abastecer con mucha facilidad a lo que es San Miguel Cuyutlán”, señala.

Nuevo pozo San Miguel Cuyutlán (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

El alcalde también reconoció a José Luis Andrade, vecino de la comunidad, por haber compartido durante años el agua de su pozo con los habitantes mientras se concretaba esta obra.

El proyecto forma parte de la estrategia Tlajo Cuida el Agua e incluye la perforación y equipamiento del pozo, además de la instalación de la línea de conducción, sistema de desinfección, electrificación, caseta de control, cerco perimetral, alumbrado y patio de maniobras.

El director de Infraestructura Hidráulica, Héctor Chaires Muñoz, señaló que la obra fue diseñada para responder a la demanda futura de agua potable y garantizar una operación eficiente.

“Esta es una obra emblemática; es un pozo que, como verán, tiene unas características muy peculiares. Este pozo tiene 400 metros de profundidad y, bueno, desde que se hizo, se buscó que tuviera una larga vida... el tamaño que tiene el pozo nos permite sacar hasta 60 litros por segundo. Para que se den una idea, esta agua sería suficiente para casi 25 mil habitantes; obviamente, pues no hay esa cantidad de gente aquí en San Miguel y eso quiere decir que entonces tenemos agua para mucho tiempo”, expresa.

Gerardo Quirino agregó que el municipio mantiene una inversión multianual de 200 millones de pesos para la perforación de nuevos pozos y la construcción de líneas de alimentación en distintas zonas de Tlajomulco, como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura hídrica y atender el crecimiento de la demanda.