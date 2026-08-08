Jalisco hace historia y empuja a México al tricampeonato centroamericano

México cerró con una actuación histórica los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde conquistó por tercera ocasión consecutiva el campeonato regional y estableció una nueva marca al convertirse en la primera delegación en superar las 400 medallas, con un total de 407.

En este resultado, Jalisco tuvo un papel protagónico. La delegación estatal concluyó su participación con 110 medallas: 44 de oro, 32 de plata y 34 de bronce, cifra que la convirtió en la entidad que más preseas aportó al equipo mexicano.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Las 44 medallas de oro representan además un nuevo récord para Jalisco en esta competencia, al superar las 37 conseguidas tanto en Barranquilla 2018 como en San Salvador 2023. En total, el estado aportó 27 por ciento de las medallas obtenidas por México y 26.3 por ciento de sus preseas doradas.

El desempeño jalisciense también destacó por su efectividad: 94 de los 116 atletas del estado subieron al podio, es decir, 81 por ciento de la delegación consiguió al menos una medalla durante los 20 días de competencia.

Entre las actuaciones individuales sobresalió Diego Villalobos, quien consiguió cuatro oros y tres platas en natación artística. También destacaron Miriam Rodríguez, en bádminton; Giselle Torres, en gimnasia rítmica; Pamela Toscano, en natación artística, y Alexandra Herrera, en racquetbol, todas con tres medallas de oro.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

En tiro deportivo, Jorge Orozco y Alejandra Ramírez consiguieron además su plaza nominal para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La participación en Santo Domingo representa para Jalisco el primer gran resultado del nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, y consolida al estado como uno de los principales motores del deporte mexicano.

El crecimiento también se refleja al revisar las últimas ediciones: Jalisco pasó de 37 oros y 82 medallas totales en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, a 44 oros y 110 preseas en Santo Domingo, su mejor actuación histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

PARA SABER

MEDALLERO (Top 3)

México | 167 Oros - 126 Platas - 115 Bronces - Total: 407 Colombia | 91 O - 98 P - 77 B - TT: 266 Cuba | 51 O - 48 P - 56 B - TT: 155

PARTICIPACIÓN DE JALISCO EN JCC