Dengue baja casi 90% en Jalisco; el estado sale del primer lugar nacional

Jalisco logró reducir cerca de 90 por ciento los casos de dengue durante 2026, resultado de las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y control del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

De acuerdo con el corte de la semana epidemiológica 29, el estado acumula 105 casos de dengue en lo que va del año, mientras que durante el mismo periodo de 2025 se habían registrado casi mil. Además, hasta ahora no se han confirmado defunciones por dengue en la entidad.

La disminución también permitió que Jalisco dejara el primer lugar nacional que llegó a ocupar por número de casos. Actualmente se encuentra en el lugar 12 por tasa de incidencia y en el octavo por casos acumulados.

“Durante muchos años, Jalisco ocupó uno de los primeros lugares, tanto en dengue como en muerte materna (...) Necesitamos que la ciudadanía nos siga ayudando (...) no solamente haber pasado del primero al doceavo lugar, sino que Jalisco esté libre de dengue. Este es el objetivo”, señaló el gobernador Pablo Lemus Navarro.

El secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, atribuyó la reducción al trabajo permanente de vigilancia y control vectorial, aunque advirtió que la temporada de lluvias mantiene condiciones favorables para la reproducción del mosquito.

Por ello, la Secretaría de Salud Jalisco mantiene el llamado a la población para eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y azoteas y tapar los depósitos de agua, además de permitir el acceso de las brigadas sanitarias para realizar labores de fumigación y nebulización.

Pérez Gómez también pidió estar atentos a síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza o dolor detrás de los ojos. Ante estos signos, recomendó acudir a una unidad médica, mantenerse hidratado y evitar la automedicación.

El funcionario destacó que las acciones contra el dengue forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema de salud estatal. En este contexto, señaló que Jalisco también registra la tasa de mortalidad materna más baja del país, con 7.7 muertes por cada 100 mil nacimientos, frente a un promedio nacional de 22.4.

Para reforzar la atención médica, el estado cuenta con 146 ambulancias y vehículos de emergencia distribuidos en sus 12 regiones, además de una aeronave y personal especializado para realizar traslados de pacientes.

Lemus Navarro sostuvo que estos resultados forman parte de la estrategia para fortalecer el sistema de salud de Jalisco y reiteró que el objetivo es avanzar hacia un estado libre de dengue.