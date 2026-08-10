Jalisco planta 10 mil árboles durante Jornada Nacional de Reforestación en Atemajac de Brizuela

Jalisco se sumó a la Jornada Nacional de Reforestación 2026 con la plantación de 10 mil árboles nativos en 50 hectáreas del predio Agua Cerrada, en Atemajac de Brizuela, una de las zonas de la Meseta de Tapalpa que ha resultado afectada por incendios forestales en los últimos años.

Plantando árboles (EDGAR QUINTANA)

La actividad reunió a más de 300 personas y se realizó de manera simultánea con acciones en los 32 estados del país, como parte de la estrategia convocada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció el establecimiento del segundo domingo de agosto como el día destinado a la Jornada Nacional de Reforestación.

El predio Agua Cerrada, ubicado en el Ejido de Atemajac de Brizuela, fue seleccionado debido a las afectaciones que ha sufrido la región a consecuencia de los incendios forestales. Tan solo en 2023, los siniestros dañaron más de mil hectáreas de la sierra que comparten los municipios de Atemajac de Brizuela y Tapalpa.

Para contribuir a la recuperación del ecosistema se utilizaron especies nativas de la región, entre ellas pino escobetón (Pinus devoniana), pino avellano (Pinus douglasiana) y pino ocote (Pinus leiophylla), con el objetivo de favorecer la restauración de la cobertura vegetal y fortalecer la resiliencia de los bosques.

En representación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, participó Paola Bauche Petersen, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), quien destacó que la recuperación de la Meseta de Tapalpa requiere de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como de los ejidos y la ciudadanía.

“Muy feliz de estar en esta gran fiesta de restauración, de reforestación, en una zona bellísima, en una zona que a todos nos importa y sobre todo en esta colaboración Federación, Estado, municipio, ejido”, señaló Bauche Petersen durante la jornada.

La funcionaria explicó que la Meseta de Tapalpa es considerada una zona prioritaria para la restauración forestal debido a los daños ocasionados tanto por incendios como por plagas, por lo que las acciones de reforestación forman parte de una estrategia más amplia de recuperación y manejo sustentable de los ecosistemas.

Jalisco contempla plantar 250 mil árboles durante 2026

Como parte de la Campaña Estatal de Reforestación 2026, el Gobierno de Jalisco contempla plantar alrededor de 250 mil árboles de especies nativas en aproximadamente 435 hectáreas, una meta que representa un incremento de 56 por ciento respecto a la establecida el año anterior.

Las acciones se concentrarán en regiones consideradas prioritarias por su importancia ambiental y por las afectaciones que han enfrentado, entre ellas la Sierra de Tapalpa, Sierra de Amula, Sierra del Tigre, las regiones Norte, Sierra Occidental, Costa Sur, Altos Sur y Altos Norte, además del Área Metropolitana de Guadalajara y el Bosque La Primavera.

Para fortalecer estos trabajos, se cuenta con una disponibilidad de 40 mil plantas destinadas a la recuperación de la cobertura forestal y al incremento de la resiliencia de los bosques de la entidad. Una parte de los ejemplares utilizados en la campaña fue producida en el vivero forestal del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado (FIPRODEFO), que aportó aproximadamente 60 mil árboles de especies de pino nativas.

Durante la jornada en Atemajac de Brizuela también participó José Antonio Rojas, subsecretario de Energía del Gobierno federal, quien acudió en representación de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar. El funcionario señaló que la protección ambiental debe acompañarse de cambios en los hábitos de consumo energético y de una mayor incorporación de fuentes renovables y limpias.

Por su parte, el presidente municipal de Atemajac de Brizuela, Víctor Manuel Vázquez, resaltó la necesidad de recuperar la superficie forestal de la sierra y reconoció la participación de habitantes, autoridades y organizaciones en los trabajos de restauración.

La Jornada Nacional de Reforestación 2026 se llevó a cabo de manera simultánea en todo el país, con la participación de 621 municipios y mil 632 núcleos agrarios, con una meta nacional de intervención de 32 mil hectáreas.

En Jalisco participaron dependencjalias de los tres órdenes de gobierno, así como organismos ambientales, fuerzas de seguridad, Protección Civil, autoridades municipales, ejidos y juntas intermunicipales. Entre las instituciones participantes estuvieron la CONAFOR, SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, SEMADET, FIPRODEFO, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.

La jornada forma parte de los esfuerzos para recuperar zonas forestales afectadas y conservar la biodiversidad de la entidad. Jalisco es considerado el cuarto estado con mayor biodiversidad del país y cuenta con 37 Áreas Naturales Protegidas.