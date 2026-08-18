IMSS Jalisco advierte sobre complicaciones de la enfermedad de Coats

En el marco del Día Internacional de la Enfermedad de Coats, que se conmemora cada 17 de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco llamó a madres, padres y cuidadores a permanecer atentos ante cualquier anomalía visual en niñas y niños, debido a que la detección temprana de esta enfermedad puede evitar complicaciones graves, incluida la ceguera.

La doctora Beatriz Alvarado Castillo, especialista en oftalmología y responsable del programa de Trasplante de Córnea de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del IMSS Jalisco, explicó que la enfermedad de Coats es una patología poco frecuente caracterizada por una malformación de los vasos sanguíneos de la retina.

Esta alteración puede provocar filtraciones de líquido e inflamación dentro del ojo, lo que puede derivar en exudación, desprendimiento de retina y una pérdida severa de la capacidad visual.

“Este padecimiento ocular idiopático suele manifestarse con pérdida progresiva de visión, desviación ocular y un reflejo blanco en la pupila”, explicó la especialista.

Aunque la enfermedad se presenta principalmente en niños varones de entre 6 y 8 años, la médica aclaró que no es hereditaria y puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Además, señaló que mientras más temprana sea la edad en la que comienza, el comportamiento de la enfermedad suele ser más agresivo.

Estos son los principales signos de alerta

Uno de los principales retos para identificar la enfermedad durante la infancia es que la disminución de la visión puede presentarse únicamente en uno de los ojos, por lo que puede pasar desapercibida debido a que el ojo sano compensa la afectación.

Entre los principales signos de alarma se encuentran:

Disminución progresiva de la visión en un ojo.

Desviación ocular o estrabismo.

Reflejo blanco en la pupila, conocido como leucocoria.

Dolor o pérdida total de la visión en etapas avanzadas.

Ante la presencia de alguno de estos síntomas, el IMSS Jalisco recomendó acudir con un especialista para realizar una valoración oftalmológica.

¿Cómo se diagnostica y trata?

Para confirmar la presencia de la enfermedad de Coats se requiere una valoración clínica por parte de un oftalmólogo, que puede complementarse con estudios especializados como la angiografía con fluoresceína y la tomografía de coherencia óptica.

En los casos en los que las condiciones del ojo impiden observar directamente las estructuras internas, también puede utilizarse el ultrasonido ocular.

La doctora Alvarado Castillo señaló que el principal objetivo del tratamiento es sellar o eliminar las anomalías de los vasos sanguíneos y evitar que continúen provocando daños en la retina.

Dependiendo del grado de avance de la enfermedad, el tratamiento puede incluir aplicación de láser, crioterapia —tratamiento mediante frío—, inyecciones intravítreas y, en los casos de mayor gravedad, procedimientos quirúrgicos.

Por ello, el IMSS Jalisco insistió en la importancia de no pasar por alto cambios en la visión o en la apariencia de los ojos durante la infancia, ya que una atención oportuna puede ser determinante para conservar la capacidad visual.