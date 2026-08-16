Creará Tlajomulco instituto para recuperar viviendas abandonadas

El Ayuntamiento de Tlajomulco propuso crear el Instituto Tlajomulquense de Vivienda Digna, Accesible y Segura, un organismo público descentralizado (OPD) que estaría especializado en la recuperación, administración y aprovechamiento social de viviendas.

La iniciativa, presentada por el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez, fue turnada a las comisiones edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales, como convocante, y de Política Social, como coadyuvante.

El proyecto se plantea mientras el municipio mantiene conversaciones con el Infonavit para generar alternativas de vivienda social. De acuerdo con la propuesta, el nuevo organismo permitiría establecer una estructura especializada para trabajar con el instituto federal, otras instituciones públicas y particulares en procesos de recuperación de viviendas.

“Vamos a convertirnos en un referente nacional, porque vamos a ser el primer municipio que cree un OPD, es decir, una dependencia específica para el tema de recuperación de vivienda, con tres objetivos prioritarios. Primero, que tenga una agenda clara, precisamente enfocada en eso, con el Infonavit, con cualquier institución e incluso con particulares en el tema de recuperación de vivienda. Dos, que pueda tener este sentido social que marca la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y que el gobernador Pablo Lemus ha respaldado aquí con toda la fuerza en el estado, para que esas casas sean destinadas a quienes más las necesitan. Y tres, que esto nos ayude a continuar en la lógica de reconstrucción del tejido social”, señaló el presidente municipal.

La propuesta establece que el OPD tendría personalidad jurídica y patrimonio propios, además de una estructura administrativa especializada. Su operación estaría supervisada por una Junta de Gobierno y contaría con un Consejo Técnico Ciudadano Consultivo de carácter honorífico.

Entre los principios planteados para el organismo están la legalidad, transparencia, rendición de cuentas, austeridad administrativa y beneficio social. También se establecen criterios de prioridad para personas con mayores necesidades de acceso a una vivienda digna, segura y sustentable.

Durante la misma sesión, el Ayuntamiento aprobó la celebración de un Convenio de Cesión de Derechos Condicional con el Infonavit, relacionado con procesos de recuperación de créditos hipotecarios. Con ello, el municipio plantea una ruta institucional para aprovechar viviendas recuperadas bajo un enfoque social.

Las y los regidores también aprobaron modificaciones al Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción y Antisoborno, así como cambios a las reglas de operación del programa municipal Siempre Listos.

De concretarse, Tlajomulco buscaría ser el primer municipio del país en contar con un organismo público descentralizado dedicado específicamente a la recuperación de vivienda.

El instituto tendría entre sus principales funciones establecer una agenda permanente de recuperación de vivienda, facilitar la coordinación con el Infonavit, instituciones públicas y particulares, y destinar los inmuebles recuperados a alternativas de vivienda digna, accesible, segura y sustentable.