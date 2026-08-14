Piden diputados de Morena que sean 500 las colonias que reciban descuento de 80% en cobro del agua

Itzul Barrera, diputada de Morena, representante del distrito 9 del oriente de Guadalajara.

La bancada de Morena en el Congreso del Estado propone ampliar de 203 a 500 la cifra de colonias que tendrían derecho a 80% de descuento en los cobros del SIAPA, por recibir agua sucia.

La propuesta la hace la diputada de Morena, Itzul Barrera, quien pretendía que el tema se discutiera y se aprobara en la sesión ordinaria del Congreso que se canceló la tarde del jueves, por falta de quórum o falta de legisladores.

Itzul Barrera explicó que además la vigencia de los descuentos debe darse a partir del 6 de diciembre de 2024 a la fecha y no a partir de esta fecha en adelante.

“Como que se andan haciendo bolas entre ellos para dar menos descuentos. Lo que nosotros queremos es que la mayor cantidad de colonias posibles accedan al 80% de descuento, porque la mayor cantidad de colonias son las que tienen el problema del agua sucia, sobre todo las del oriente de la ciudad”, expresó.

“Vamos a presentar (un acuerdo) para que nos clarifiquen tanto el SIAPA como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) cuáles son las colonias, desde el 6 de diciembre de 20224 -que es cuando entra en funciones el gobernador Pablo Lemus- tienen una queja ya sea en el SIAPA o en la CEDHJ, por mala calidad del agua y todas esas deben entrar al descuento de 80% porque eso fue lo que se votó en la Comisión de Hacienda”, dijo.

Itzul Barrera señaló que las colonias que deben incluirse son del oriente de Guadalajara, así como de Tonalá y Tlaquepaque, lo que sumaría alrededor de 500 y no las 203 que aprobó la Junta de Gobierno del SIAPA.

“Nosotros estábamos calculando que de las más de 300 que envió la Comisión Estatal de Derechos Humanos más las 203, deberían ser 500, mas o menos ese es el número que traíamos todos. Entendemos que algunas se pueden repetir, pero lo que no se nos hace justo es que de la lista de la CEDHJ todavía le rasuren más y digan que son menos, en lugar de que añadan de las quejas ante el SIAPA”, subrayó.

El tema será abordado por la bancada de Morena cuando se realice la siguiente sesión del Congreso, ya sea que se reprograme la sesión cancelada o en la siguiente sesión ordinaria prevista para el 27 de agosto.