Colmena Agua Azul amplía sus espacios para fortalecer la comunidad y la cultura de paz

Con el objetivo de fortalecer la convivencia comunitaria y promover una cultura de paz, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró la segunda etapa de la Colmena Agua Azul, ubicada en la colonia San Carlos, en Guadalajara.

Inaugura Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, segunda etapa de la Colmena Agua Azul

La ampliación incorpora consultorios para atención psicológica, ludoteca, gimnasio para primeras infancias, salones multidisciplinarios, galería de arte, áreas administrativas, espacios para activación física y un huerto comunitario. El nuevo inmueble cuenta con tres niveles, uno de ellos tipo mezzanine, además de elevador, baños, cocineta, oficinas, balcón exterior y áreas para reuniones, proyectos y talleres.

La obra fue desarrollada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública sobre una superficie aproximada de 975 metros cuadrados, con una inversión de 32.7 millones de pesos. Su diseño integra dos cuerpos unidos por un pasillo y una escalera central de caracol que, vista de frente, evoca la figura de una mariposa con las alas abiertas.

Inaugura Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, segunda etapa de la Colmena Agua Azul

Un modelo que busca reconstruir el tejido social

Durante su primer año de funcionamiento, la Colmena Agua Azul registró la participación de más de 10 mil personas, principalmente habitantes de colonias cercanas como Mexicaltzingo, San Carlos, Las Conchas, Analco y Moderna. Actualmente ofrece más de 70 talleres y servicios relacionados con educación, salud comunitaria, arte, cultura, deporte, activación física y sustentabilidad.

Lemus Navarro recordó que el modelo de las Colmenas comenzó en 2015 en la colonia Miramar, en Zapopan, y posteriormente se extendió a Guadalajara. Actualmente existen 11 espacios en operación entre ambos municipios, mientras que la administración estatal busca ampliar la red a 18 centros en todo Jalisco.

Inaugura Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, segunda etapa de la Colmena Agua Azul

“¿Qué es lo que buscamos atender en todas estas comunidades? Darles oportunidades, una nueva cultura de paz, donde la gente se conozca, trabaje armónicamente, y esto sirva para darles una perspectiva futura de vida en el trabajo comunitario”, afirmó el mandatario estatal.

El Gobernador adelantó que la siguiente Colmena estará en Lagos de Moreno y será la primera fuera del Área Metropolitana de Guadalajara. También se contempla llevar este modelo a Puerto Vallarta, Autlán de Navarro, Tlajomulco de Zúñiga y Cihuatlán.

Inaugura Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, segunda etapa de la Colmena Agua Azul

La apuesta es llevar el modelo a todo Jalisco

Con la segunda etapa, la Colmena Agua Azul alcanza una inversión acumulada de 66.7 millones de pesos y amplía su capacidad para atender las necesidades de las comunidades cercanas. Las actividades se realizan de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas, y los sábados de 9:00 a 15:00 horas.

El proyecto ha sido reconocido por ONU-Hábitat como una estrategia de recuperación del tejido social y prevención del delito en Latinoamérica. Para el Gobierno estatal, la intención es que estos espacios funcionen como puntos de encuentro donde la población pueda acceder a actividades recreativas, deportivas, culturales y de acompañamiento especializado.

“Ahí está el compromiso para poder llevar este modelo a todo el estado de Jalisco, necesitamos más trabajo comunitario”, mencionó Lemus Navarro.

La inauguración reunió a autoridades estatales y municipales, representantes de instituciones académicas, organizaciones aliadas y vecinos de las colonias cercanas al Parque Agua Azul.

Inaugura Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, segunda etapa de la Colmena Agua Azul

PARA SABER

● El proyecto de las Colmenas surge del modelo de Parques Bibliotecas, implementado en Medellín, Colombia, y en los últimos diez años se consolidó como una política pública probada en los municipios de Zapopan y Guadalajara.

● La Red de Colmenas actualmente está conformada por 11 centros, de los cuales cinco centros se encuentran en Guadalajara y seis centros más en Zapopan.

● Guadalajara alberga las Colmenas Agua Azul, Rancho Nuevo, Oblatos, Balcones del Cuatro y San Juan de Dios, mientras que en Zapopan se encuentran las Colmenas Miramar, Villas de Guadalupe, San Juan de Ocotán, Parque Agroecológico de Zapopan, Valle de los Molinos y Lomas del Centinela.

● La Colmena Agua Azul funge como la Colmena Madre de la Red Estatal de Centros Colmena Jalisco; es considerada un modelo de referencia para futuros proyectos en municipios como Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

● Actualmente, se construye la primera Colmena fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Lagos de Moreno, registrando un avance del 85 por ciento.