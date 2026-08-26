Colectivos piden al Congreso que se otorgue pensión universal para personas con discapacidad

Paula Andrade es basquetbolista y representa al colectivo Otras Huellas.

Diversos colectivos que agrupan a personas que viven con alguna discapacidad hicieron un llamado a los diputados locales para que respalden la petición de que el Gobierno de Jalisco firme un convenio con el gobierno federal, para que se les otorgue una pensión universal a 50 mil personas en todo el estado.

Actualmente, el programa Yo Jalisco únicamente entrega pensión a 4 mil 100 personas y deja fuera a quienes tienen entre 29 y 64 años de edad. Por ello, la insistencia es que ese derecho se otorgue a todas las edades, hasta los 64 años.

Paula Andrade Silva, representante del colectivo Otras Huellas y quien representa a otras agrupaciones del sector, refirió que reunieron 8 mil 289 firmas de respaldo para impulsar el tema y que la pensión se inclya como un derecho en la Constitución del Jalisco.

“La consulta ciudadana que solicitamos es que se pregunte a los ciudadanos si están de acuerdo en el que el gobierno de Jalisco firme un convencio con el gobierno federal, para que se otorgue la pensión para personas con discapacidad en Jalisco. La idea es que ambos gobiernos trabajen en forma conjunta para otorgar ese apoyo”, dijo Paula Andrade.

La activista es deportista y representa a Jalisco en torneos de basquetbol. Ella señaló que el apoyo económico que se otorga en otros estados del país es de 3 mil 300 pesos bimestrales a todas las edades. Es una cifra que no le resuelve la vida a una persona, pero sí representa un apoyo básico para atender necesidades de alimentación, medicinas o de transporte.

El Congreso del Estado ya aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales un dictamen que reforma la Constitución local, para incluir la pensión como un derecho y que ese respaldo se mantenga aún asi haya cambio de gobierno.

“Ojalá que al votarse en el pleno se tenga la mayoría de votos. No buscamos confrontación, más bien buscamos el apoyo de todos los diputados y diputadas para que nos apoyen, no importa el color, porque a final de cuentas, lo que pedimos es que nos respeten los derechos que se afirman en la Constitución y que no se están respetando”, explicó Paula Andrade.

En entrevista por separado, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer Castañeda, indicó que todas las fuerzas políticas respaldaron la reforma a la Constitución sobre la pensión para personas con discapacidad, a excepción del grupo parlamentario de MC.

El legislador dijo que MC no presentó un argumento sólido para oponerse. Únicamente establecen que otorgar la pensión representa un gasto fuerte para el gobierno de Jalisco.

“Esto representaría apenas 1.1% del presupuesto estatal del gobierno de Jalisco, esto es, 2 mil millones de pesos y creemos que al día de hoy hay condiciones económicas para garantizar este derecho. Incluso, en los años pasados, ha habido excedentes en el presupuesto que recibe Jalisco de la federación”, argumentó Almaguer.

“Tenemos que garantizar derechos y este es un derecho consagrado en la Constitución y nosotros creemos que el pueblo de Jalisco va a agradecer ea quienes impulsen esta iniciativa y al gobierno del estado si asume la responsabilidad para otorgar este derecho”, agregó el legislasdor.

El Congreso local tiene previsto que en la sesión del pleno del próximo 3 de septiembre se presente a votación el dictamen.