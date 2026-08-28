Jalisco activa proyecto para combatir plaga de descortezadores en bosques de Tapalpa

El Gobierno de Jalisco puso en marcha el Proyecto de Apoyo para la Atención de Descortezadores en Tapalpa, con el objetivo de fortalecer las acciones para identificar, monitorear y controlar esta plaga que afecta los bosques del municipio.

La estrategia forma parte de los acuerdos establecidos en la Mesa de Trabajo Interinstitucional para el Impulso Económico de Tapalpa, solicitada en marzo pasado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, luego de que habitantes del municipio señalaran la presencia de estos insectos como una de las problemáticas que requieren atención.

Durante la presentación del proyecto, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Eduardo Ron Ramos, señaló que los descortezadores representan una problemática que no solamente impacta al bosque, sino también a las comunidades y actividades económicas relacionadas con los recursos forestales.

“Este es un tema mayor, que no solamente afecta el bosque de Tapalpa”, afirmó.

El funcionario destacó que la atención de las plagas forestales requiere la coordinación entre autoridades y comunidades, por lo que en el proyecto participan la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Como parte de esta colaboración se conformó una brigada que realizará trabajos de monitoreo, saneamiento y control de los focos de infestación en los bosques de Tapalpa.

Equipan a brigada forestal

El director general de ASICA Jalisco, Armando César López Amador, explicó que el proyecto contempla la entrega de insumos, equipo de protección personal y acompañamiento técnico para que la brigada pueda identificar y atender las zonas afectadas.

Los apoyos fueron divididos en productos agroquímicos y equipo de protección personal. En el primer rubro se entregaron dos garrafas de adherente en solución acuosa y 20 frascos de insecticida, con productos de origen biológico y/o químico.

Para los cuatro brigadistas se proporcionó equipo que incluye cascos de protección, casco para motosierrista, guantes de piel, pantalones anticorte, camisolas, pantalones de mezclilla, chamarras impermeables, botas para campo y un botiquín de primeros auxilios.

Además, se contempla la contratación durante cuatro meses de un prestador de servicios profesionales, quien estará encargado de realizar labores de monitoreo de la plaga, capacitación técnica y trabajos de saneamiento y control de los focos de infestación.

Durante el acto, realizado en la Casa de Cultura de Tapalpa, autoridades estatales y municipales, así como representantes de ASICA y de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Ayuquila Alto (JIDELAA), firmaron un convenio de colaboración para establecer las bases de coordinación y ejecución del proyecto.

Bosque y turismo, entre las preocupaciones

El presidente municipal de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, destacó la importancia del respaldo de las autoridades estatales y federales para atender una problemática que impacta directamente a los bosques y a las comunidades que dependen de ellos.

Además del valor ambiental de la zona, señaló que la conservación forestal está vinculada con la actividad turística del municipio, uno de los principales destinos de Jalisco.

“Hay mucho que hacer en nuestro bosque por muchas razones. Desde luego los servicios ambientales, pero Tapalpa también es importante como destino. La gente de aquí tiene una frase muy presente, sin pino no hay destino. Si no tenemos bosque, difícilmente el turismo seguirá creciendo”, advirtió.

Las autoridades señalaron que los resultados de las acciones serán reportados ante ASICA y JIDELAA, con la finalidad de dar seguimiento a los trabajos realizados y fortalecer las medidas para atender la presencia de descortezadores.

Con este proyecto, el Gobierno de Jalisco busca reforzar la coordinación entre instituciones, municipios y comunidades para atender una plaga considerada de importancia forestal y contribuir a la conservación de los bosques de Tapalpa.