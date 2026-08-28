DIF Guadalajara reconoce talento y vitalidad de las personas adultas mayores

El talento, la energía y las ganas de seguir participando fueron protagonistas durante agosto en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Guadalajara, que dedicó una agenda especial a las personas adultas mayores con actividades enfocadas en la convivencia, la expresión y el bienestar.

DIF Guadalajara celebra el talento, participación y vitalidad de las personas adultas mayores

A través del programa Desarrollo Integral de Personas Adultas Mayores (DIPAM), usuarias y usuarios de los centros del DIF Guadalajara participaron en encuentros que les permitieron mantenerse activos y, al mismo tiempo, compartir sus habilidades e intereses con sus compañeros. La programación incluyó actividades artísticas como canto individual y en parejas, declamación, coro, baile de salón, ritmos latinos y baile folclórico.

El deporte también tuvo un papel importante con disciplinas como cachibol, atletismo, caminata con bastón y tablas rítmicas, mientras que las actividades recreativas ofrecieron alternativas para fortalecer la convivencia y la destreza mediante juegos como sopa de letras, damas chinas, Scrabble, ping pong, dominó y ajedrez.

DIF Guadalajara celebra el talento, participación y vitalidad de las personas adultas mayores

Uno de los momentos destacados fue la realización de los concursos de Estrellas, tanto en modalidad individual como grupal, en los que las personas participantes pudieron mostrar sus capacidades y disfrutar de un espacio de reconocimiento. A esta agenda se sumó un festival en el que las y los adultos mayores presentaron parte de lo aprendido durante sus actividades, convirtiendo el encuentro en una celebración de su talento y participación.

Además de la recreación y el entretenimiento, DIPAM abrió espacios para la reflexión y el aprendizaje. Usuarias y usuarios acudieron al 2.º Congreso Nacional de Personas Mayores 2026 “Derechos y Nueva Longevidad”, organizado por la UNIVA, donde se abordaron temas relacionados con los derechos, las experiencias y los nuevos desafíos que implica el envejecimiento.

DIF Guadalajara celebra el talento, participación y vitalidad de las personas adultas mayores

Con estas actividades, el DIF Guadalajara busca impulsar una visión de la vejez vinculada con la participación activa, el desarrollo de habilidades y la convivencia, reconociendo que las personas adultas mayores continúan aportando experiencia, talento y vitalidad a la comunidad. Para cerrar la agenda del mes, se realizó una misa en su honor en la Catedral de Guadalajara, como parte de las actividades conmemorativas del Mes de las Personas Adultas Mayores.