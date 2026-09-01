Arranca segunda etapa de rehabilitación de Adolf B. Horn con inversión de 377 mdp

El Gobierno de Tlajomulco inició la segunda etapa de rehabilitación de la avenida Adolf B. Horn, con una inversión conjunta de 377 millones de pesos con el Gobierno de Jalisco. Los trabajos se concentrarán en la zona sur de la vialidad, desde Primero de Mayo hasta Arvento.

La intervención contempla la rehabilitación de 11 kilómetros, entre Villas del Parque y Arvento, además de pavimentación, banquetas, ciclovía bidireccional, alumbrado público y nuevos cruces semaforizados en Primero de Mayo y en el ingreso al aeropuerto.

Durante el arranque, el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la vialidad tenía más de dos décadas sin una intervención de esta magnitud.

“Esta vialidad es una de las más importantes de nuestro municipio; prácticamente atraviesa de sur a norte todo el municipio. Tenía más de 20 años sin una intervención como la que estamos viendo”, expone.

El alcalde agregó que esta nueva etapa permitirá extender los trabajos hacia el entronque con Arvento y adelantó que el municipio analiza cómo intervenir el tramo restante de la avenida.

Por parte del Gobierno de Jalisco, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) construirá dos nuevos puentes vehiculares y peatonales, uno sobre Arroyo Seco y otro en el Canal de Las Pintas. Ambos tendrán seis carriles, ciclovía bidireccional, banquetas e iluminación.

El titular de la SIOP, David Zamora Bueno, también señaló que se contempla ampliar el puente ubicado en la colindancia con Tlaquepaque, donde actualmente la vialidad pasa de seis a cuatro carriles.

“Por instrucciones del señor gobernador, ya es compromiso de nosotros iniciar a la brevedad la ampliación del puente que se encuentra en la colindancia con Tlaquepaque, donde traemos seis carriles y se reduce a cuatro”, detalla.

Los trabajos también continuarán con las obras hidráulicas implementadas durante la primera etapa, como el drenaje pluvial y un cárcamo, destinados a mejorar el desalojo del agua durante las lluvias y reducir riesgos de inundación.

Con esta segunda fase, la inversión acumulada en la rehabilitación de Adolf B. Horn supera los 700 millones de pesos, considerando los trabajos realizados previamente en la zona de Maseca. El municipio advirtió que las obras provocarán ajustes temporales en la movilidad y pidió paciencia a vecinos, comerciantes y automovilistas durante su ejecución.