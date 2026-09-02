Seguridad, agua y obras, ejes de coordinación entre Jalisco y la Federación

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, asistió al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en Palacio Nacional, donde la Presidenta presentó los principales resultados de su administración y destacó avances en seguridad, infraestructura, salud, educación, economía, agua y energía.

La presencia de Lemus en el acto ocurre en un contexto de mayor acercamiento entre los gobiernos estatal y federal, luego de meses en los que la relación estuvo marcada por diferencias en torno a recursos y proyectos de infraestructura para Jalisco.

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, asistió al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en Palacio Nacional

Seguridad y Mundial

Uno de los principales temas abordados durante el informe fue la seguridad. Sheinbaum aseguró que durante su administración los homicidios dolosos han disminuido 51 por ciento y que en 2026 el promedio diario de delitos de alto impacto registra una reducción de 54 por ciento frente a 2018.

En Jalisco, el Gobierno estatal señala también una reducción de distintos delitos durante los últimos meses. A esto se sumó el reconocimiento federal al estado por su participación en el Plan Kukulkán, estrategia de seguridad implementada durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Más de 124 mil 500 elementos de los tres órdenes de gobierno participaron en el dispositivo nacional, mientras Jalisco recibió más de 2.6 millones de visitantes durante la justa mundialista.

Agua y movilidad

Entre los asuntos que han requerido mayor gestión de Lemus ante la Federación se encuentran los proyectos de agua y movilidad.

Durante la visita de Sheinbaum a Jalisco del pasado 26 de agosto, ambos sostuvieron una reunión privada en la que, de acuerdo con el gobernador, la Presidenta confirmó el respaldo federal para proyectos estratégicos de infraestructura, particularmente los relacionados con el abasto de agua.

Entre las obras consideradas están el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, la modernización de la Planta Potabilizadora 1 y trabajos complementarios en la Presa El Zapotillo.

También se mantiene el acuerdo para destinar recursos federales a la ampliación de la Carretera a Chapala. El proyecto contempla una inversión de 4 mil 500 millones de pesos, de los cuales mil 500 millones serían aportados por la Federación, además de la extensión de la Línea 5 hacia Ixtlahuacán de los Membrillos.

A escala nacional, durante su informe Sheinbaum también destacó obras vinculadas con Jalisco, como el tren de pasajeros Querétaro-Guadalajara y el Puente Amado Nervo, que conectará Puerto Vallarta con Bahía de Banderas.

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, asistió al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en Palacio Nacional

Tecnología y semiconductores

La coordinación también se extiende al desarrollo tecnológico. En Zapopan se proyecta el primer Centro Nacional de Diseño de Semiconductores, vinculado con el proyecto Kutsari del Gobierno de México.

A la par, Jalisco impulsa Circuito 14, programa que busca fortalecer empresas proveedoras de esta industria mediante capacitación, mentorías y vinculación con inversionistas. El proyecto contempla áreas como diseño de chips, software especializado, inteligencia artificial aplicada y sistemas embebidos.

Sheinbaum regresa a Jalisco este sábado

Tras presentar su Segundo Informe en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum iniciará una gira por distintas entidades para llevar los resultados de su administración directamente a los estados. La primera etapa contempla 10 entidades entre el jueves 3 y el domingo 6 de septiembre.

El sábado 5 de septiembre, la Presidenta estará en Colima, Jalisco y Nayarit. De acuerdo con la agenda difundida, encabezará un acto en Colima a las 10:15 horas y posteriormente llegará a Jalisco a las 14:30 horas, donde el encuentro está programado en el Valle de la Arena VFG, en Tlajomulco de Zúñiga.

La visita tendrá especial relevancia para Lemus, pues será la primera oportunidad para que la mandataria regrese a la entidad después de la reunión privada que ambos sostuvieron en agosto y en la que el gobernador afirmó que recibió respaldo para proyectos prioritarios.

La gira estatal permitirá, además, presentar los avances federales específicos para cada entidad, por lo que Jalisco llegará a ese encuentro con una agenda que incluye agua, infraestructura carretera, transporte, desarrollo tecnológico y los compromisos financieros previamente planteados a la Federación.