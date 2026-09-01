“Sigamos Adelante”: apoyos de hasta 40 mil pesos para mujeres con cáncer

Las mujeres que enfrentan cáncer de mama o cervicouterino y no cuentan con seguridad social todavía pueden solicitar apoyo económico mediante el programa “Sigamos Adelante”, impulsado por el Sistema DIF Jalisco.

La estrategia cuenta con una bolsa de 40 millones de pesos y tiene como meta beneficiar a mil 200 mujeres de todo el estado, principalmente aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y requieren recursos para confirmar un diagnóstico o complementar los gastos derivados de su tratamiento.

Patricia Flores Mandujano, directora de Trabajo Social del DIF Jalisco, explicó que la convocatoria continúa abierta para recibir expedientes de posibles beneficiarias, siempre que exista disponibilidad presupuestal.

El programa está dirigido a mujeres mexicanas mayores de 18 años, residentes de Jalisco y sin derechohabiencia en instituciones como el IMSS o el ISSSTE, que cuenten con un diagnóstico de cáncer de mama o cervicouterino o requieran atención relacionada con la detección de estas enfermedades.

Apoyos a mujeres con cáncer con el programa ‘Sigamos Adelante’

“Invitar a todas las mujeres de Jalisco que presentan estos diagnósticos de cáncer de mama y cervicouterino a que se acerquen a su Sistema DIF Municipal”, señaló Flores Mandujano.

Además del apoyo económico, las beneficiarias pueden ser canalizadas a instituciones de salud y organizaciones de la sociedad civil para complementar su atención, así como recibir acompañamiento para ellas y sus familias.

El respaldo se entrega por única ocasión. Para procesos de diagnóstico, el monto puede ir de 4 mil a 16 mil pesos, dependiendo de las necesidades de cada paciente, mientras que para tratamiento puede alcanzar hasta 40 mil pesos.

Apoyos a mujeres con cáncer con el programa ‘Sigamos Adelante’

Cómo acceder al programa

Las mujeres interesadas deben acudir al DIF Municipal que corresponda a su lugar de residencia o al más cercano. Ahí recibirán orientación sobre el proceso de incorporación, documentación y valoraciones necesarias.

También pueden comunicarse directamente con el DIF Jalisco al 33 30 30 3800, en las extensiones 3102, 3111 y 3112, donde personal especializado ofrece información y acompañamiento de 8:00 a 16:00 horas.

Para solicitar el apoyo es necesario reunir:

Constancia de no derechohabiencia expedida por el IMSS o ISSSTE.

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP certificada.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Resumen médico o constancia de tratamiento emitido por una institución pública de salud.

Estudio socioeconómico elaborado por personal de Trabajo Social o Promotoría Social del DIF Municipal.

Solicitud de incorporación al programa debidamente llenada y firmada.

El personal del DIF revisará cada expediente y realizará el estudio socioeconómico correspondiente para determinar la incorporación al programa.

Flores Mandujano recordó que “el programa está abierto para todas las solicitudes que nos lleguen siempre y cuando contemos con el recurso disponible hasta ahora”, por lo que las interesadas pueden acercarse para conocer si cumplen con los criterios y comenzar el proceso.

PARA SABER

● Las candidatas también pueden pedir información en el Instituto de Cancerología, el OPD Servicios de Salud Jalisco y el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde

● En el Sistema DIF Jalisco se reciben sus llamadas en el número telefónico 3330-30-3800 extensiones 3102, 3111 y 3112, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, o en el correo sigamosadelante@difjalisco.gob.mx