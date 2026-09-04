Un nuevo bosque urbano al oriente de Guadalajara, transformarán el parque Ex Penal de Oblatos

El oriente de Guadalajara tendrá un nuevo espacio para la convivencia, el deporte y el encuentro comunitario. La presidenta municipal, Vero Delgadillo, anunció la transformación integral del Parque Ex Penal de Oblatos, un proyecto que busca reducir las brechas de desigualdad y mejorar la calidad ambiental de una de las zonas con mayor necesidad de infraestructura pública de la ciudad.

Anuncia Vero Delgadillo transformación del Parque Ex Penal de Oblatos en Bosque Urbano para el Oriente de Guadalajara

La intervención contempla una inversión de más de 100 millones de pesos y convertirá el actual parque en un bosque urbano, con nuevas áreas verdes, infraestructura deportiva y espacios de convivencia.

“Porque ustedes merecen tener espacios dignos, que los hagan soñar y sentir sumamente orgullosos, por eso vamos a hacer de la Ex Penal que hoy tenemos a un Bosque Urbano”, afirmó Vero Delgadillo.

La transformación se realizará por etapas y de manera seccionada, con el objetivo de mantener abierto el parque y permitir que las actividades que actualmente realizan las y los vecinos continúen durante el desarrollo de los trabajos.

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Un espacio que será recuperado

El Parque Ex Penal de Oblatos cuenta actualmente con distintas instalaciones deportivas y recreativas, entre ellas canchas de usos múltiples, frontón, un diamante de béisbol, skate plaza y skate bowl, además de áreas de convivencia y oficinas administrativas.

Sin embargo, parte de su superficie se encuentra ocupada por concreto y elementos que ya están en desuso, por lo que el proyecto plantea una renovación integral tanto del interior como del entorno inmediato del parque.

La intervención también contempla recuperar espacios existentes para darles nuevos usos y mejorar las condiciones de accesibilidad, iluminación y movilidad en los alrededores.

Para la presidenta municipal, la transformación del lugar forma parte de una estrategia de justicia social y ambiental que busca llevar infraestructura de calidad a las familias del oriente de Guadalajara.

“Cuando hablamos de construir justicia social, hablamos de generar oportunidades (…) eso va a ser nuestro bosque del oriente”, señaló.

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Lo que viene: menos concreto y más árboles

Uno de los principales cambios será el retiro de 6 mil 300 metros cuadrados de concreto, superficie que será recuperada para incrementar las áreas verdes del parque.

La meta es plantar más de 600 nuevos árboles y crear un bosque urbano que contribuya a reducir las islas de calor y mejorar la calidad del aire en la zona.

A la par de la infraestructura verde, el proyecto incorporará nuevos espacios deportivos y recreativos. Uno de los más importantes será la construcción de una alberca semiolímpica, que ocupará el espacio donde actualmente se encuentra el auditorio.

“Porque lo pidieron las niñas, los niños, los adultos mayores, porque lo pidieron los jóvenes: tener una alberca para que vengan todos a disfrutar”, afirmó Delgadillo.

También se habilitarán áreas para calistenia y box, mientras que las formaciones de piedra existentes serán adecuadas para albergar juegos infantiles.

Las instalaciones deportivas que ya forman parte del parque serán rehabilitadas, mientras que los senderos, la pista de trote y los espacios de circulación tendrán mejoras para hacerlos más accesibles.

El proyecto también alcanzará la Plaza Cívica 18 de Marzo, donde se realizarán trabajos de rehabilitación.

“Vamos a arreglar la Plaza Cívica 18 de Marzo, vamos a dejarla bien chula, que ahí está, que es una zona de actividades y de activación social”, expresó la presidenta municipal.

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Gobierno y comunidad

Además de las obras físicas, el proyecto contempla mantener y reconvertir las oficinas de gobierno que se encuentran dentro del parque, con el objetivo de aprovechar estas instalaciones y acercar servicios a las y los habitantes de la zona.

Delgadillo explicó que esta decisión responde a las peticiones recogidas durante las mesas de consulta con vecinos.

“En las mesas de consulta, los vecinos y las vecinas nos dijeron: ‘queremos presencia del Gobierno aquí’ (…) entonces vamos a traer una oficina especial y estamos trabajando también para que adultos mayores, para que vecinas y vecinos tengan un espacio para ustedes. Eso va a ser nuestra nueva oficina de Cuidamos Guadalajara”, afirmó.

La renovación del Parque Ex Penal de Oblatos se suma a otras intervenciones realizadas durante los dos años de gobierno en el oriente de Guadalajara, entre ellas la reconstrucción de la Cruz Verde Francisco Ruiz Sánchez y del Centro de Desarrollo Comunitario 3, además de la Comunidad de Cuidados de Tetlán.

En conjunto, estas acciones representan una inversión de más de mil 400 millones de pesos en esta zona de la ciudad.

Para Delgadillo, recuperar el espacio público también es una estrategia para fortalecer la convivencia y contribuir a la prevención de la violencia.

“Cuando anhelamos una Guadalajara con menos violencia tenemos que hacer todo para que haya más convivencia. Porque cuando la gente no se encuentra, cuando la gente no se conoce, cuando nos sentimos con miedo de salir a la calle y abandonamos el espacio público, es cuando crece la violencia y la inseguridad”, sostuvo.

Y añadió que el objetivo es que el nuevo bosque se convierta en un punto de encuentro para las familias.

“Todo lo que estamos haciendo, especialmente este bosque, es para que ustedes salgan, se encuentren, para que tengan lazos de confianza con sus vecinas, con sus vecinos, para que las tardes aquí o las mañanas les den sonrisas y les den buenos momentos y que los jóvenes tengan esperanza y que los niños puedan soñar”, finalizó.

Lo que se hará