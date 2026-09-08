Destaca Quirino inversión de más de 3 mil 500 mdp en obras durante dos años de gobierno en Tlajomulco

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presentó su Segundo Informe de Gobierno, destacando su inversión en obra pública. Reportó 425 obras y acciones en las que se invirtieron más de tres mil 500 millones de pesos durante los primeros dos años de su administración.

De acuerdo con el alcalde, tan solo en 2026 se han destinado más de dos mil millones de pesos a infraestructura y equipamiento, recursos que se han utilizado para intervenir calles, espacios públicos, servicios e instalaciones municipales.

“Pudimos chambear con mucha fuerza para seguir reconstruyendo este municipio con la infraestructura y el equipamiento que merecen nuestros ciudadanos. Hemos logrado una inversión de 2 mil millones de pesos en infraestructura y equipamiento, cuando Tlajomulco tiene 5 mil millones de pesos de presupuesto; ha sido un esfuerzo colaborativo. Estos 2 mil millones de pesos han representado 425 acciones y obras en nuestro municipio, que van desde la renovación de calles tradicionales hasta grandes avenidas”, destaca.

Entre los resultados presentados se encuentran más de 115 calles renovadas, 30 mil luminarias encendidas y 44 mil intervenciones en espacios públicos, además de 59 millones de pesos destinados al programa Bacheando Andamos.

Además, la renovación y construcción de 12 parques y unidades deportivas, así como la construcción de la Cruz Verde Chulavista, con una inversión de 59 millones de pesos, cuya apertura está próxima.

En infraestructura administrativa se destinaron más de 190 millones de pesos. Entre los proyectos se encuentra el Centro Administrativo Tlajomulco López Mateos, que ya está construido, y el CAT Chapala, que se encuentra próximo a su apertura.

En mercados municipales se invirtieron más de 134 millones de pesos, con la renovación de los mercados de San Agustín y Eugenio Zúñiga y la construcción del nuevo Mercado Municipal de San Sebastián el Grande.

También avanza la construcción del Centro Cultural y Mercado de Artesanías de San Miguel Cuyutlán, proyecto enfocado en fortalecer la actividad de los artesanos y el comercio en la Ribera de Cajititlán.

Quirino y Maynez (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

El abasto de agua fue otro de los temas centrales del informe. Quirino explicó que se tomó la decisión de dar marcha atrás de adherir al municipio al Siapa, dada la situación actual que presenta el organismo, pues sería, dijo, irresponsable dado que sería una carga presupuestal; en respuesta, asegura que se paga la deuda y se invierte para dotar de agua a los habitantes.

El Plan Integral del Agua tiene inversión multianual de mil 200 millones de pesos, que contempla acciones de abasto, potabilización, distribución, uso responsable, saneamiento y reúso. El municipio informó que la construcción de nuevos pozos, la interconexión de la red hidráulica y la coordinación con el Gobierno de Jalisco permitieron incrementar el suministro para más de 130 mil personas.

La Planta Potabilizadora número 5 permite llevar agua a más de 100 mil hogares, mientras que vasos reguladores y presas han permitido captar más de un millón de metros cúbicos.

“Generamos esta inversión de mil 200 millones de pesos para tener abasto, potabilización, distribución, uso responsable, saneamiento y reúso de nuestro líquido vital, así como macrotanques en la Zona Valle, en el cerro de El Gato”, destaca.

En materia social, Tlajomulco creó el primer Fondo Municipal de Atención a Emergencias, con más de 1.5 millones de pesos, mediante el cual se apoyó a más de 2 mil familias afectadas por distintas contingencias.

Quirino destacó también la inversión en educación, se entregarán 25 mil paquetes de útiles, calzado y uniformes, además de más de tres mil tabletas con acceso a internet.

También se intervino la infraestructura de 15 escuelas y, en coordinación con el Gobierno de Jalisco, se renovaron 50 planteles. En materia de movilidad, el gobierno municipal destacó la intervención de vialidades como avenida El Cuervo, carretera a El Zapote y avenida La Tijera.

Invierten 3 mil 500 mdp en obra pública de Tlajomulco (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

En seguridad, Quirino señaló que la estrategia municipal contempla tanto el fortalecimiento policial y tecnológico; durante el segundo año de gobierno se consolidaron proyectos como el nuevo C5 de Tlajomulco, construido con una inversión de 500 millones de pesos.

Durante el informe estuvo presente el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien reconoció el trabajo realizado por la administración municipal y la coordinación entre ambos gobiernos.

“Gobiernos de resultados, enfocados en estar cerca de la gente, pero, sobre todo, en hacer que la gente viva mejor. Quirino, sin duda alguna, ha sido la muestra de esos buenos gobiernos: un gobernante con una extraordinaria actitud, siempre echado para adelante. Felicidades, presidente”, apunta el gobernador.

Al Segundo Informe también acudieron la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo; el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie; legisladores locales, integrantes del gabinete estatal, expresidentes municipales de Tlajomulco, representantes de las Fuerzas Armadas y representantes de sectores empresariales, sociales y productivos.