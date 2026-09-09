IMSS fortalece protocolos de respuesta tras explosión de pipa en La Concordia

A casi un año de la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre de 2025 en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que fortaleció sus capacidades de planeación, coordinación y respuesta ante emergencias de gran magnitud.

A través del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), el organismo activó durante la contingencia los protocolos de atención para incidentes con arribo masivo de lesionados y alertó a la red hospitalaria institucional de la Ciudad de México y el Estado de México.

La doctora Janett Alvarado González, titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud y encargada del CVOED durante la emergencia, explicó que uno de los principales aprendizajes fue la necesidad de fortalecer la organización hospitalaria antes de que ocurran este tipo de eventos, mediante capacitación, ejercicios permanentes y mecanismos que permitan ampliar la capacidad de atención sin afectar los servicios cotidianos para los derechohabientes.

Durante la emergencia, el CVOED mantuvo comunicación con autoridades sanitarias y cuerpos de emergencia, además de dar seguimiento a la información relacionada con lesionados, traslados y disponibilidad hospitalaria, con el objetivo de distribuir a los pacientes de acuerdo con la gravedad de sus heridas y la capacidad resolutiva de cada unidad médica.

“El protocolo de acuerdo a la instrucción de nuestro director general, el Maestro Zoé Robledo, es que en estos incidentes CVOED se pone en alerta máxima a nivel nacional”, señaló Alvarado González, quien destacó que la premisa es garantizar que cada persona sea atendida en la unidad adecuada y en el momento oportuno.

Como parte de la respuesta, el Hospital General de Zona No. 53 “Los Reyes-La Paz” recibió inicialmente a 28 personas lesionadas, mientras que participaron unidades correspondientes a los tres niveles de atención del IMSS.

La funcionaria señaló que la experiencia también evidenció la importancia de contar con información oportuna, coordinación intersectorial y monitoreo permanente de riesgos, factores que permiten evitar la saturación de los servicios médicos y mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias.

El CVOED opera de manera permanente para identificar amenazas que puedan afectar a la población o a la infraestructura sanitaria del IMSS en el país y, en caso necesario, alertar a las unidades hospitalarias para que puedan prepararse ante posibles emergencias.

A un año del incidente, el IMSS reconoció la participación del personal de salud, protección civil y equipos de emergencia que intervinieron en la atención de las personas afectadas, y reiteró su solidaridad con las víctimas y sus familias.