Guadalajara realiza una política transversal de cuidados como eje de gobierno

La política de cuidados se convirtió en uno de los ejes transversales de la administración de Guadalajara encabezada por Vero Delgadillo, con una inversión superior a los 3 mil 900 millones de pesos destinada a acciones que buscan atender las necesidades de las personas desde distintos ámbitos y territorios.

Política transversal de cuidados como eje de gobierno en Guadalajara

Durante el segundo año de gobierno, la estrategia articuló más de 30 programas sociales y apoyos económicosenfocados en alimentación, educación, salud, deporte, vivienda, inclusión y empoderamiento económico, con la premisa de colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas.

“Se trata de poner al centro a las personas, para que tengan lo que necesitan, donde lo necesitan”, destacó la presidenta municipal.

Uno de los componentes principales de esta política son las Comunidades de Cuidados, instaladas en Tetlán, Los Oblatos, La Industrial y la Barranca de Huentitán, donde se han registrado más de 19 mil atenciones. Estos espacios forman parte de una red territorial que, además de ofrecer actividades y servicios comunitarios, incorpora redes vecinales para atender asuntos relacionados con seguridad, servicios públicos y necesidades de cada colonia.

En total, esta red ha beneficiado de manera directa a más de 76 mil 400 personas mediante servicios de salud, medicina, cultura y deporte. A esta estrategia se suma la política social que, a través de sus diferentes programas, ha atendido a 440 mil 800 personas.

La transversalidad de la estrategia también se refleja en programas dirigidos a sectores específicos. Por ejemplo, Cuidamos con Inclusión apoyó a 414 personas con discapacidad que requerían herramientas funcionales para fortalecer su autonomía. Para las personas cuidadoras se destinaron además más de 22 millones de pesos para atender necesidades personales básicas.

Política transversal de cuidados como eje de gobierno en Guadalajara

En materia educativa, Listas y Listos para la Escuela contempla beneficiar durante este ciclo escolar a 180 mil niñas, niños y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria con mochilas, útiles, calzado y uniformes deportivos. La estrategia se complementa con Listas y Listos para la Universidad, dirigido a estudiantes universitarios, y Escuelas con Corazón, que busca mejorar las condiciones de los planteles y fortalecerlos con equipo tecnológico.

La movilidad también fue incorporada a esta política de cuidados. En colaboración con el Gobierno de Jalisco, el programa Guadalajara Te lleva ofrece transporte gratuito a más de 60 mil habitantes de 15 colonias de la Barranca de Huentitán, atendiendo una de las principales demandas de las comunidades de esa zona.

Política transversal de cuidados como eje de gobierno en Guadalajara

Otro de los programas impulsados durante este segundo año fue Apoyo de Renta para Jóvenes, un piloto municipal que otorgó 3 mil pesos a jóvenes de entre 18 y 30 años para contribuir al pago de su primera renta.

La atención a las necesidades básicas también incluyó el acceso al agua. Mediante el programa de Apoyos para Mejorar la Calidad y la Gestión del Agua en los Hogares de Guadalajara, se entregaron filtros, pastillas de cloro y tinacos, además de servicios de instalación.

De esta manera, la administración municipal plantea una política social que no se limita a un solo sector o dependencia, sino que cruza distintas áreas de gobierno para atender las condiciones particulares de cada comunidad. Los apoyos dirigidos a niñas y niños, mujeres jefas de familia, personas cuidadoras y personas con discapacidad forman parte de esta visión mediante programas como Cuidamos a tu Familia, Guadalajara te Cuida, Guadalajara Cuida a las Mujeres y Cuidamos a quien nos Cuida.

La apuesta, de acuerdo con el gobierno municipal, es que el cuidado se convierta en una responsabilidad compartida y en una política pública que llegue directamente a los territorios, con acciones definidas a partir de diagnósticos y necesidades específicas de cada colonia.