Fortalece IMSS Jalisco recuperación de pacientes con fisioterapia y terapia ocupacional

En el marco del Día Mundial de la Fisioterapia, que se conmemora este 8 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco destacó la importancia de la fisioterapia y la terapia ocupacional para la recuperación y readaptación de pacientes que enfrentan limitaciones físicas derivadas de accidentes, enfermedades o procesos de vulnerabilidad.

En la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades, estas disciplinas forman parte del equipo multidisciplinario de Medicina Física y Rehabilitación, con el objetivo de ayudar a los pacientes a recuperar su funcionalidad, alcanzar una mayor independencia en sus actividades cotidianas y mejorar su calidad de vida.

El jefe de la División Neuromusculoesquelético de la UMAE Hospital de Especialidades, Marcos Martínez Godínez, explicó que, aunque herramientas como la electroterapia, el ultrasonido y el calor son ampliamente utilizadas, la base del tratamiento de rehabilitación se encuentra en el entrenamiento y el ejercicio físico.

Para fortalecer las capacidades funcionales de los derechohabientes, la unidad cuenta con equipo especializado que incluye compresas, fluidoterapia, láser, ultrasonido, parafina, tinas hidroneumáticas, tanque terapéutico y áreas de mecanoterapia.

Además, ofrece atención especializada en terapia neurológica, rehabilitación para pacientes de la Unidad de Quemados, grupos de coordinación, tratamiento de linfedema secundario a cáncer de mama e incontinencia. También cuenta con servicios de rehabilitación pulmonar y cardíaca.

Entre los principales motivos de consulta se encuentran padecimientos complejos como estenosis espinal, dolor crónico, secuelas de eventos vasculares cerebrales, recuperación después de cirugías de columna, tumores intracraneales, lesión medular y artrosis articular.

Asimismo, se atienden secuelas derivadas del cáncer de mama, afecciones respiratorias y pacientes que requieren recuperación funcional después de un infarto agudo al miocardio.

Martínez Godínez señaló que la atención integral incluye sesiones de terapia física realizadas con el apoyo de personal especializado, que trabaja de manera coordinada para recuperar las capacidades de cada paciente y favorecer su reincorporación a las actividades de la vida diaria.