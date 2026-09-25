Más de 37 millones de pesos para el campo y nuevos proyectos en Techaluta

Techaluta de Montenegro recibió apoyos destinados a fortalecer las actividades agropecuarias y productivas de la región, como parte de una bolsa de más de 37 millones de pesos que el Gobierno de Jalisco distribuyó entre 699 productores de 32 municipios de las regiones Sur-Sureste y Lagunas.

Durante su visita al municipio, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que el campo es una de las prioridades de su administración y anunció un programa especial para 150 productores dedicados a la pitaya, además de respaldo para las mujeres que buscan darle un mayor valor agregado a este fruto.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de apoyos para productores del campo de las Regiones del Sur, Sureste y Lagunas (HECTOR HERNANDEZ)

“El campo es prioritario para nosotros en el desarrollo económico y social (...), y quiero anunciar también que vamos a entrar en un programa especial para productores de pitaya”, señaló Lemus.

El mandatario estatal también subrayó el potencial de este producto más allá de las fronteras del estado. “La pitaya se tiene que conocer en todo el mundo, así lo digo, se tiene que conocer en todo el mundo. Entonces, van a contar mujeres trabajadoras con todo el apoyo del Gobierno de Jalisco”, afirmó.

Uno de los proyectos que ya se desarrollan en Techaluta es encabezado por Claudia Aguilar Preciado, quien trabaja junto con un grupo de mujeres en la diversificación de los usos de la pitaya y en la elaboración de productos con valor agregado, entre ellos cremas para la piel y artículos de uso cosmético.

Los recursos entregados forman parte de cuatro programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER): Agroinnovadoras y Jóvenes del Campo de Jalisco; Jalisco Agro Sustentable; e Impulso Agro Jalisco, Producción y Tecnología.

A través de Agroinnovadoras y Jóvenes del Campo de Jalisco se apoyó a 240 personas con 5 millones 171 mil 261 pesos para impulsar proyectos productivos de mujeres, jóvenes y estudiantes. En Jalisco Agro Sustentable se destinaron 15 millones 765 mil 116 pesos para 318 beneficiarios, mientras que Impulso Agro Jalisco, Producción y Tecnología canalizó 16 millones 776 mil 213 pesos a 141 personas para fortalecer sus capacidades productivas y tecnológicas.

Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, explicó que los apoyos buscan responder a las características y vocaciones productivas de cada región. “Hoy estamos entregando más de 37 millones de pesos en apoyos productivos para toda la Zona Sur de Jalisco, y eso es histórico”, destacó.

Ante las previsiones de sequía para 2027, Ron Ramos señaló que la SADER comenzó a reforzar los trabajos de bordería mediante el programa El Campo en Marcha, con maquinaria especializada para captar y conservar agua.

Además del respaldo al sector agropecuario, Lemus anunció acciones para mejorar distintos servicios e infraestructura de Techaluta. En materia de seguridad y atención de emergencias, se entregaron dos patrullas y una ambulancia básica para fortalecer la proximidad policial y la atención prehospitalaria.

También se intervienen las calles Degollado y Guerrero para mejorar la movilidad, mientras que el Gobierno estatal contempla continuar en 2027 con trabajos en planteles de educación básica.

Entre los compromisos asumidos durante la visita está también la segunda etapa de la Unidad Deportiva de Techaluta de Montenegro, un proyecto dirigido principalmente a niñas, niños y jóvenes.

Otro de los temas abordados fue el abasto de agua. Lemus ofreció respaldar la gestión del presidente municipal, Alfredo Sánchez Pulido, para realizar y equipar un pozo que permita atender a habitantes que actualmente no cuentan con el servicio.

“Le entramos, solo te pido, Presidente, que para que el Gobierno del Estado pueda construir el pozo, necesito la autorización de CONAGUA. (...) Ayúdame nada más tramitando eso, y nosotros hacemos la excavación del pozo. Compromiso hecho”, afirmó el gobernador.

El alcalde Alfredo Sánchez Pulido agradeció el acompañamiento del Gobierno estatal y destacó el respaldo recibido durante la administración de Lemus. “Estoy seguro de que contamos con usted, que contamos con su apoyo y respaldo porque así lo ha demostrado desde el inicio de su gobierno hasta el día de hoy”, expresó.

En el encuentro también estuvieron Alberto Esquer Gutiérrez, jefe de Gabinete del Gobierno del Estado; productoras y productores de la región, así como presidentas y presidentes municipales de las localidades beneficiadas.

Lemus adelantó además que en 2027 el campo de Jalisco contará con el presupuesto más alto de su historia y señaló que continuará la entrega de apoyos para las y los productores de las distintas regiones del estado.

PARA SABER

Los apoyos entregados el día de hoy, tendrán presencia en 32 municipios de las regiones Sur- Sureste y Lagunas.

Los municipios beneficiados son Villa Corona, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, Atoyac, Teocuitlán de Corona, Atemajac de Brizuela, Cocula, Zacoalco de Torres, Tonila, San Martín Hidalgo, Amacueca, Chapala, Jocotepec, Tapalpa, Gómez Farías, Mazamitla y Santa María de Oro.

También impactarán a Pihuamo, Tamazula, Tuxcueca, Concepción de Buenos Aires, Tuxpan, Jilotlán de los Dolores, La Manzanilla de la Paz, Quitupan, Tecalitlán, Zapotiltic, Tizapán el Alto, Sayula, Zapotlán el Grande, Acatlán de Juárez y Techaluta de Montenegro.

De acuerdo con las características productivas de cada municipio, en estas zonas de Jalisco se produce maíz blanco y amarillo, frijol, caña de azúcar, agave, garbanzo y hortalizas.

Entre las actividades distintivas de estas regiones destaca la producción de pitaya, particularmente en el Corredor Pitayero de Techaluta, que representa una de las vocaciones características de esta zona.