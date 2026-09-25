Una agenda para tejer la paz desde los territorios: Plataforma Agenda de Paz Jalisco

La paz no empieza ni termina en una corporación de seguridad. También se construye desde una cancha, una escuela, un centro cultural, una organización comunitaria o un proyecto que trabaja con niñas, niños y jóvenes. Bajo esa idea fue presentada la Plataforma Agenda de Paz Jalisco, un repositorio ciudadano y colaborativo que busca reunir y hacer visibles las distintas acciones que ya se realizan en el estado para prevenir las violencias y fortalecer la convivencia.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la presentación de la plataforma de Agenda de Paz Jalisco (HECTOR HERNANDEZ)

A través del micrositio agendadepazjalisco.org, la iniciativa permite conocer quiénes trabajan por la paz, dónde lo hacen, qué temas abordan y qué conocimientos han generado a partir de sus experiencias. La intención es que la plataforma no sea un catálogo estático, sino una herramienta que pueda incorporar nuevos proyectos, metodologías, investigaciones y documentos.

Durante la presentación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que hablar de una cultura de paz implica atender distintas causas y sumar esfuerzos desde varios frentes.

“La cultura de paz tiene que ver con muchas capas. Sí la Policía, sí el nuevo C5, pero tiene que ver con atender cada una de las causas, como la desaparición forzada, como el reclutamiento, la violencia contra las mujeres, la violencia sexual contra niñas y niños, es otro tema que tenemos que trabajar conjuntamente”, afirmó.

El mandatario también llamó a llevar esta visión a la vida cotidiana. “Que la nueva cultura de paz empiece por cada uno de nosotros, en nuestras actitudes y nuestras actividades diarias”, señaló.

Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa fue el modelo de Centros Colmena, espacios dirigidos principalmente a infancias y juventudes mediante actividades culturales, deportivas y comunitarias. Lemus recordó que el proyecto comenzó en la colonia Miramar, en Zapopan, y que ahora se busca llevarlo a las distintas regiones del estado.

“Este modelo nació en Zapopan, en la colonia Miramar, con un trabajo comunitario, en una cultura de paz, con el apoyo de las universidades, pero principalmente con el apoyo de las y los vecinos”, explicó.

Actualmente, la Red Estatal de Centros Colmena cuenta con 11 espacios en Guadalajara y Zapopan, además de la Colmena Madre en el Parque Agua Azul y una próxima sede en Lagos de Moreno. A esta estrategia se suman las Academias Deportivas, con 220 espacios en 103 municipios y más de 12 mil niñas, niños y jóvenes beneficiados, así como el programa ECOS, Música para la Paz, que atiende a mil 980 estudiantes.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la presentación de la plataforma de Agenda de Paz Jalisco (HECTOR HERNANDEZ)

La plataforma busca justamente poner en un mismo mapa estas experiencias y las de muchos otros actores. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, explicó que el proyecto parte de reconocer que en Jalisco existe un trabajo previo que puede compartirse y fortalecerse.

“Hoy presentamos su micrositio, y dentro de este micrositio existe un repositorio de acciones para la construcción de paz. Un espacio para saber quiénes están trabajando, dónde lo están haciendo, sobre qué temas y qué conocimiento se ha generado”, dijo.

Cantero agregó que la herramienta busca reunir “acciones, experiencias, proyectos, estrategias, investigaciones, metodologías y documentos vinculados con la construcción de paz en Jalisco”.

La Agenda contempla temas como derechos de grupos prioritarios, perspectiva de género, arte y cultura, deporte y ocio, salud mental, seguridad ciudadana, educación para la paz, prevención de adicciones y prevención del abuso sexual infantil, entre otros.

La construcción de esta herramienta contó con la participación de universidades, organizaciones civiles, instituciones y colectivos. Entre quienes integran el grupo impulsor se encuentran el Consejo Ciudadano de Seguridad, Jalisco Cómo Vamos, la Universidad de Guadalajara, el ITESO, el Tec de Monterrey, la Universidad Panamericana, el Colegio de Jalisco, la UNIVA, Fundación Marisa, la Arquidiócesis de Guadalajara y el Corporativo de Fundaciones.

También participaron Paola Lazo Corvera, directora de Fundación Marisa; Alexander Paul Zatyrka Pacheco, rector general del ITESO, y Augusto Chacón Benavides, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Desde sus distintos ámbitos coincidieron en la importancia de reconocer el trabajo que ya ocurre en las comunidades y convertirlo en conocimiento compartido.

Así, la Agenda de Paz Jalisco busca funcionar como una especie de memoria colectiva de los esfuerzos que se realizan en el estado: un espacio abierto para encontrar experiencias, aprender de ellas y conectar a quienes trabajan por objetivos similares. La apuesta es que la herramienta continúe creciendo más allá de la actual administración y pueda ser utilizada por comunidades, organizaciones, universidades e instituciones para sumar nuevas experiencias a esta red de construcción de paz.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la presentación de la plataforma de Agenda de Paz Jalisco (HECTOR HERNANDEZ)

PARA SABER