Jalisco impulsa movilidad multimodal y destaca expansión histórica del transporte masivo

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Con el objetivo de presentar el panorama actual, los proyectos estratégicos y las prioridades técnicas del sistema de transporte en Jalisco, el titular de la Secretaría de Transporte (Setran), Diego Monraz Villaseñor, participó en el Foro de Infraestructura para el Desarrollo Agua-Energía-Movilidad, organizado por la Delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la American Chamber of Commerce of Mexico.

Durante su intervención, el funcionario destacó que la cobertura del transporte público masivo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha crecido más de 200 por ciento en los últimos ocho años, gracias a la puesta en marcha de proyectos de gran escala como la Línea 3 de Mi Tren, Mi Macro Periférico y la incorporación de las Líneas 4 y 5 del sistema de transporte masivo.

. Foto. Gobierno de Jalisco.

“Esta es la red de transporte público que les recuerdo, hace seis años no existía. Apenas hace seis años esta red no tenía ni el Macro Periférico, ni la Línea 3, ni la Línea 4, ni la nueva Línea 5”, señaló Monraz Villaseñor.

Ante representantes del sector de la construcción, el titular de Setran subrayó la necesidad de consolidar un modelo de movilidad multimodal, seguro y sustentable, que permita optimizar tanto el traslado de personas como el movimiento de mercancías en la entidad.

Entre los principales criterios expuestos para el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, destacó la prioridad de fortalecer el transporte público y la infraestructura peatonal, mediante inversiones orientadas a esquemas multimodales que incluyan banquetas accesibles, parabuses adecuados y facilidades para la movilidad no motorizada.

Asimismo, enfatizó que toda iniciativa debe contar con estudios de impacto socioeconómico y dictámenes técnicos oficiales que garanticen su viabilidad financiera y operativa.

Respecto a la propuesta de implementar un sistema de cablebús en San Pedro Tlaquepaque, Monraz Villaseñor aclaró que hasta el momento no existe ningún estudio o expediente técnico presentado ante la Secretaría de Transporte, autoridad legalmente facultada para evaluar este tipo de proyectos.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco busca consolidar una red de movilidad integral que responda a las necesidades de crecimiento urbano, sostenibilidad y competitividad de la entidad.