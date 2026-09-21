Suma Tlajomulco a más escuelas al programa Jalisco con Estrella

La Secundaria Técnica 175 “Ignacia Encarnación”, ubicada en el fraccionamiento Villas Terranova, será incorporada a las acciones de mejoramiento de infraestructura educativa del programa Jalisco con Estrella, mediante un esquema de coordinación entre el Gobierno de Tlajomulco y el Gobierno de Jalisco.

Durante una visita al plantel, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez señaló que la atención a las escuelas forma parte de las prioridades de su administración y vinculó la mejora de los espacios educativos con los cambios que atraviesa la actividad económica del municipio.

El alcalde sostuvo que el crecimiento de la industria y la llegada de empresas vinculadas con tecnología están modificando el perfil laboral de Tlajomulco, por lo que consideró necesario que los estudiantes cuenten con preparación para acceder a esas oportunidades.

“Porque hoy Tlajomulco se está convirtiendo en uno de los municipios, más bien, en el municipio número uno en generación de empleo, porque ya cambió su vocación. Antes solo crecíamos en casas; hoy estamos creciendo en industria y en alternativas. Están llegando muchas empresas relacionadas con temas tecnológicos. Entonces, ustedes se tienen que preparar para estar listos para toda esa oferta”, expresa.

De acuerdo con Laura González, representante de Jalisco con Estrella, la intervención en la secundaria será integral. Entre las acciones previstas se encuentra la renovación del acceso, la instalación de una lonaria y trabajos en baños y salones.

“Una de las intervenciones que tendrá esta escuela será en el ingreso. No sé si han visto cómo están quedando las escuelas de Jalisco con Estrella, pero lo que se busca es que los ingresos sean completamente iguales, bonitos y llamativos, y que sepan que son escuelas hechas al Estilo Jalisco. También se instalará una lonaria y se intervendrán los baños y los salones con la colocación de pisos, entre otras acciones”, añade.

El programa Jalisco con Estrella contempla trabajos de rehabilitación, modernización y equipamiento en más de 7 mil planteles de educación básica de las 12 regiones de Jalisco. Las intervenciones abarcan aulas, sanitarios, espacios recreativos y deportivos, equipamiento tecnológico y adecuaciones de accesibilidad.

En Tlajomulco, la inversión acumulada mediante este esquema supera los 620 millones de pesos, de acuerdo con lo señalado por el presidente municipal.

Velázquez Chávez también reconoció las labores realizadas por directivos, docentes, personal administrativo y familias para mejorar las condiciones de la Secundaria Técnica 175, y señaló que el gobierno municipal acompañará las gestiones relacionadas con la intervención del plantel.

La incorporación de esta escuela ocurre mientras Tlajomulco atraviesa un proceso de crecimiento de su actividad industrial y de diversificación de su oferta laboral, escenario que el municipio plantea como un reto para la formación de las nuevas generaciones.