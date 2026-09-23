Entrega Tlaquepaque Premio Municipal a la Juventud 2026

Seis jóvenes de San Pedro Tlaquepaque fueron reconocidos con el Premio Municipal a la Juventud Sobresaliente 2026, en una edición que incorporó por primera vez la categoría de Artesanías para distinguir a quienes mantienen y desarrollan oficios vinculados con la identidad del municipio.

La entrega se realizó durante una Sesión Solemne de Cabildo, encabezada por la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura. Las categorías consideradas fueron Deporte; Emprendimiento; Arte y Cultura; Ciencia, Innovación y Tecnología; Acción Social; y Artesanías.

Cada una de las personas ganadoras recibió un premio económico de 10 mil pesos, además del reconocimiento a su trayectoria y aportaciones desde distintos ámbitos.

En Deporte, el galardón fue para Etan Salvador Nuño Ramírez, ciclista de pista y pentacampeón nacional, además de medallista internacional. La categoría de Emprendimiento reconoció a Guillermo Lucano Magdaleno, ingeniero y fundador de Taller Urbano México, proyecto desde el que promueve a jóvenes emprendedores de Tlaquepaque.

En Arte y Cultura fue distinguido Leonardo Gutiérrez Arellano, escritor y divulgador científico que ha obtenido premios literarios nacionales. Roberto Carlos Martínez Esparza recibió el reconocimiento en Ciencia, Innovación y Tecnología por su trabajo como investigador en genética humana y su participación como astronauta análogo certificado.

En Acción Social, el premio correspondió a Angélica Yazmín Lara García, fundadora de Abogando por Ella, iniciativa que brinda asesoría jurídica gratuita con perspectiva de género.

La nueva categoría de Artesanías fue para Sara Monserrat Martínez Peña, integrante de la dinastía Pantaleón Panduro y promotora del papel maché y la creatividad.

Durante la ceremonia, Laura Imelda Pérez Segura destacó la participación registrada en las distintas categorías y señaló que el reconocimiento busca visibilizar actividades desarrolladas por jóvenes en ámbitos diversos.

“Nuestro objetivo es que la juventudes sean felices y que se abran las puertas a todos los derechos; son ustedes un gran orgullo para nuestro municipio, el gran motor y la energía vital de San Pedro Tlaquepaque, la Ciudad de la Esperanza”, expresó.

La presidenta municipal también señaló que el Ayuntamiento busca impulsar actividades productivas, culturales, deportivas y sociales entre las nuevas generaciones, particularmente ante los retos que enfrentan actualmente las juventudes.

La incorporación de Artesanías amplió este año el alcance del premio hacia un oficio tradicional que forma parte de la historia de Tlaquepaque, al reconocer a una joven vinculada con una de las familias referentes de la producción artesanal del municipio.