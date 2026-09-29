Lidera Jalisco trasplantes renales a nivel nacional

Jalisco se posiciona como líder nacional en trasplantes renales, con 308 procedimientos de donante vivo realizados en lo que va del año, de acuerdo con datos del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco (Cetrajal).

La entidad también registra 88 trasplantes renales provenientes de donaciones de origen cadavérico, lo que refleja un crecimiento en este tipo de procedimientos, señaló la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

El secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, destacó que Jalisco llega al Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 26 de septiembre, con avances en materia de procuración y trasplante de órganos.

“Jalisco, entre otros logros, es el estado que tiene un mayor número de trasplantes renales en el país. Recordemos que el trasplante renal es el que más se requiere en México y, de hecho, en todo el mundo. Jalisco, además, ha venido realizando cada vez más trasplantes renales, de origen cadavérico”, afirmó.

Pérez Gómez señaló que la donación cadavérica depende principalmente de la solidaridad de las familias y de las personas que expresaron en vida su voluntad de ser donantes. Añadió que una donación puede beneficiar hasta a diez personas que requieren un órgano.

En total, durante este año se han realizado en Jalisco 795 trasplantes de órganos y tejidos, entre los que se incluyen procedimientos de corazón, pulmón, hígado, útero y trasplantes combinados de hígado-riñón.

La SSJ, a través del Cetrajal, mantiene acciones de promoción de la cultura de donación con el objetivo de incrementar la disponibilidad de órganos y tejidos para pacientes que requieren un trasplante.

La población puede consultar información sobre donación y trasplantes en el sitio oficial del Cetrajal o comunicarse a la Línea Salud Jalisco, al 33-3823-3220.

En México, el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos se conmemora cada 26 de septiembre para promover la donación altruista y reconocer a las personas donantes y sus familias.