“Para visibilizarse”, miles de ciclistas salen a las calles en la Mega Rodada 2026

Los ciclistas tomaron la avenida Juárez-Vallarta, López Mateos Sur, Lázaro Cárdenas e Hidalgo.

Fue una gran fiesta. Eso es lo que dijeron los asistentes a la Mega Rodada 2026 por el Día Mundial sin Auto en Guadalajara.

La participación de ciclistas, personas en patines o a bordo de patinetas fue muy numerosa. Algunos calculan tres mil, otros cuatro mil. Difícil saberlo con exactitud. Sin embargo, los ciclistas salieron a las calles a rodar por una ruta de 15 kilómetros, con punto de salida y llegada en el andador Escorza, junto al Museo de las Artes. De ahí recorrieron las avenidas Vallarta (glorieta Minerva), López Mateos Sur, Las Rosas, San Ignacio (Gran Plaza), Lázaro Cárdenas (Puente Atirantado), Arcos e Hidalgo.

Silvina Razo, integrante del colectivo Bicicleta Blanca, una de las convocantes, estaba contenta por la gran asistencia y dijo que hubo más de 40 colectivos y paseos ciclistas, algunos de ellos foráneos.

“Creo que somos más de 40 colectivos que tienen rodadas y fueron invitando a su gente. Creo que acudieron 40 colectivos y me quedo corta. Desde las 4 de la tarde hubo gente, creo que es algo súper positivo, en comparación de años pasados y creo que enmarca súper bien la recuperación que ha tenido este tipo de interacción en el espacio público, después de la pandemia, porque le costó trabajo a la gente salir a rodar, salir a disfrutar el espacio cuando tuvimos que hacerlo después del encierro”, expresó.

Karla González dijo que ella es ciclista cotidiana y la rodada busca hacer visibles a quienes todos los días usan sus ciclas para transportarse.

“Vamos a celebrar rodando en bicis, patines, patinetas, para hacer más visibilidad, para que los derechos de los ciclistas se hagan valer más, para hacernos ver y pasar un buen día. El mensaje es que se animen más a andar en bici, que la usemos para nuestro día a día y que entre todos podemos hacer una comunidad más segura para los ciclistas”, refirió.

La Mega Rodada permitió la convivencia de los ciclistas durante casi tres horas, tiempo en que las bicicletas le ganaron el espacio a los autos en calles y avenidas principales de Guadalajara.

“La idea es pasarlo bien y demostrarles que la bicicleta es el mejor transporte. La verdad, es lo mejor andar en bici, yo tengo como un año andando en bici y es lo mejor, la mejor terapia”, precisó otro ciclista.

La comunidad ciclista salió a festejar y hacerse notar para que los automovilistas los respeten y les reconozcan su derecho a circular por las vialidades, como a cualquier vehículo.