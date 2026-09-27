Llevan en Tlaquepaque servicios médicos en unidad móvil a nueve colonias

La Unidad Médica Móvil Bienestar recorrerá nueve colonias de San Pedro Tlaquepaque durante octubre, donde ofrecerá de manera gratuita consultas médicas, servicios odontológicos, oftalmología y análisis clínicos.

El programa Salud Bienestar, integrado también por una Unidad Médica Fija, reporta hasta ahora 38 mil 688 pacientes atendidos y más de 16 mil 340 personas afiliadas.

Entre los servicios acumulados se encuentran 22 mil 428 consultas generales, 7 mil 276 consultas dentales y 12 mil 442 procedimientos dentales. También se han realizado 2 mil 286 estudios de laboratorio y 6 mil 472 interpretaciones de análisis clínicos.

En el área de atención visual, el programa registra 895 exámenes de la vista y la entrega de 6 mil 385 lentes. Además, se han distribuido 32 mil 660 medicamentos.

Durante octubre, la unidad móvil tendrá presencia en Juan de la Barrera, del 1 al 3; Valle Verde, del 5 al 7; El Tapatío, del 8 al 10; El Órgano, del 12 al 14; Las Liebres, del 15 al 17; Solidaridad, del 17 al 21; San Martín, del 22 al 24; Santa Anita, del 26 al 28, y San Sebastianito, del 29 al 31.

Los servicios se ofrecerán de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, durante la estancia de la unidad en cada colonia.

El programa contempla consultas de medicina general, odontología y oftalmología, además de estudios de laboratorio, atención preventiva y acciones de detección de enfermedades.