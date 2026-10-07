IMSS Jalisco destaca atención integral para personas con parálisis cerebral

En el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se conmemora cada 6 de octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco destacó la importancia de brindar atención integral y acompañamiento a las personas que viven con esta condición a lo largo de las diferentes etapas de su vida, con el propósito de favorecer su autonomía, inclusión y calidad de vida.

El neurólogo del Hospital de Especialidades del IMSS, José de Jesús García Rivera, explicó que la parálisis cerebral es consecuencia de una lesión en el cerebro en desarrollo, la cual puede presentarse por distintas causas, entre ellas complicaciones durante el nacimiento o falta de oxígeno.

Aunque se trata de una lesión permanente, aclaró que la parálisis cerebral no es progresiva, es decir, no avanza con el tiempo. Sin embargo, sus manifestaciones pueden cambiar conforme la persona crece y envejece, por lo que requiere seguimiento médico y atención especializada durante las distintas etapas de la vida.

Entre las principales manifestaciones se encuentran la rigidez muscular, dificultades para coordinar los movimientos y mantener el equilibrio, así como alteraciones del habla o del control de los músculos de la cara. El grado de afectación varía en cada persona: algunas pueden caminar, estudiar, trabajar y realizar sus actividades cotidianas de manera independiente, mientras que otras necesitan diferentes niveles de apoyo.

El especialista señaló que con el paso de los años también pueden presentarse complicaciones secundarias, como fatiga, dolor en las articulaciones o la columna y mayores dificultades para movilizarse. Ante ello, consideró fundamental mantener la fisioterapia y la terapia ocupacional, además del seguimiento médico.

En determinados casos pueden utilizarse medicamentos para disminuir la rigidez muscular, aunque su empleo debe realizarse bajo supervisión de personal especializado, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

García Rivera destacó que el IMSS Jalisco brinda atención médica y servicios de rehabilitación en sus tres Niveles de Atención, con un seguimiento que busca conservar las capacidades de las personas, prevenir complicaciones y favorecer el mayor grado posible de independencia.

El neurólogo subrayó que la parálisis cerebral no debe determinar ni limitar las posibilidades de desarrollo de una persona, por lo que también resulta necesario contar con entornos accesibles e incluyentes que permitan su participación en los ámbitos social, educativo y laboral.

En este sentido, el acompañamiento familiar y la atención multidisciplinaria son elementos relevantes para que las personas con parálisis cerebral puedan desarrollar sus capacidades y mantener su autonomía a lo largo de su vida.