Con una clase masiva de baile, carnaval, música en vivo y actividades recreativas, el Gobierno de Jalisco realizará el Encuentro Estatal RETO Fest 2026, el próximo sábado 28 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, en la Plaza de la Liberación, en Guadalajara.

La celebración reunirá a participantes de 65 municipios de las 12 regiones del estado, grupos de activación física y familias, con el propósito de promover hábitos saludables, fortalecer la convivencia y compartir los resultados del Programa RETO.

Durante la presentación, María José Medina Hernández, directora de Cultura Física del CODE Jalisco, destacó que esta estrategia busca generar hábitos saludables y transformar la calidad de vida de las personas.

“Se viene un evento muy importante para nosotros, RETO Fest, que reunirá todo el trabajo realizado en estos últimos años”, comentó.

Por su parte, Zayra Montserrat Zeferino Acosta, promotora de la Actividad Física y los Estilos de Vida Saludables, invitó a las familias a sumarse a esta celebración. “Lo que queremos con este encuentro es que las familias jaliscienses también participen, que estén dentro de esta celebración, será algo muy grande”, expresó.

Entre los atractivos habrá una clase masiva de baile, el Carnaval RETO Fest, exhibiciones y módulos de servicios institucionales. También participarán el Ejército Mexicano y la Brigada Yo Jalisco, con espacios de orientación y atención ciudadana. Las primeras 2 mil personas asistentes recibirán una playera conmemorativa.

Actualmente, RETO tiene presencia en 65 municipios, con 153 espacios de activación física y 71 activadores. Su oferta gratuita incluye baile, ejercicio funcional, yoga y actividades adaptadas, además de orientación nutricional y psicológica.

El encuentro será gratuito y estará abierto a personas de todas las edades. La jornada concluirá con una presentación musical en vivo.

PARA SABER:

Puntos de activación RETO, con clases gratuitos, en la ZMG:

● CODE Alcalde

● Parque Ávila Camacho

● Polideportivo Ávila Camacho

● Unidad López Mateos

● Colmena Agua Azul

● CD1 Colli

● Parque Metropolitano de Guadalajara

● CODE Paradero

● UD Luis Quintanar

● Vía RecreActiva (Andador Chapultepec y Explanada 18 de marzo)

● Tlajomulco de Zúñiga

● Campo Sur Tlajomulco