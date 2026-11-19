. Yussara Canales.

Con un llamado a no olvidar las necesidades de las familias del interior de Jalisco, especialmente de Puerto Vallarta y los municipios del Distrito 05, la diputada local Yussara Canales González exigió fortalecer los servicios de salud, garantizar el abasto de medicamentos y atender oportunamente los riesgos sanitarios que enfrenta la población.

Durante la comparecencia del secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, en el marco de la Glosa del Informe de Gobierno, la legisladora vallartense señaló las desigualdades que aún persisten en el acceso a la atención médica fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde numerosas comunidades enfrentan dificultades para recibir servicios de salud y acceder a tratamientos.

“Solamente pedirle que se nos atienda en este sentido, que no nos eche de lado, que no todo es la zona metropolitana”, expresó.

Canales González también pidió reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención ante los problemas derivados del manejo de residuos en Puerto Vallarta, al advertir posibles afectaciones a la salud pública. Sobre este tema, el secretario informó que existe monitoreo permanente y coordinación con autoridades municipales para prevenir enfermedades, particularmente el dengue.

La legisladora reconoció además los avances del Hospital Civil de Puerto Vallarta, proyecto que ha impulsado desde la pasada Legislatura y que permitirá ampliar la atención médica especializada para miles de familias de la región.

Asimismo, cuestionó que las cifras de inversión y compras de medicamentos sean consideradas indicadores suficientes de abastecimiento, al insistir en que lo relevante es conocer cuántos pacientes reciben completos los tratamientos prescritos. También solicitó información sobre el déficit de médicos en comunidades rurales, la cobertura de las Brigadas Yo Jalisco y el incremento de casos de sarampión reportados en la entidad.

Finalmente, reiteró que los temas de salud y agua deben enfrentarse con responsabilidad, prevención y coordinación institucional, por encima de cualquier diferencia política.