El Gobierno de Tlajomulco inició la rehabilitación de 4.5 kilómetros de Camino a San Isidro, una vialidad que conecta a comunidades del corredor López Mateos y que es utilizada diariamente por familias, trabajadores y estudiantes.

La obra comprende el tramo entre la calle Jesús Aguilar y Los Ocotes, con una inversión de 4 millones de pesos. Los trabajos incluyen bacheo profundo y superficial en puntos específicos, aplicación de riego de sello para proteger la carpeta asfáltica y colocación de señalamiento horizontal.

Durante el arranque, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez explicó que la intervención se realizará inicialmente con asfalto, aunque planteó que a mediano o largo plazo podría darse continuidad a la vialidad con concreto, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.

“Continúa ya una etapa en asfalto. La vamos a dejar bonita con la visión de que a mediano o largo plazo le podamos seguir dando continuidad a la avenida con concreto, pero tenemos que ir agotando, pues, las posibilidades también presupuestales”, señaló.

Camino a San Isidro es una ruta de conexión para habitantes de Los Ocotes, El Paraíso y Rincón de los Copales, además de sectores cercanos a Jardines de Santa Anita, Casa Fuerte y Villa California.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, indicó que los trabajos tienen un enfoque de conservación preventiva para atender el deterioro de la superficie antes de que sea necesaria una reconstrucción integral. Explicó que el sello asfáltico cubrirá microgrietas y protegerá la vialidad ante los próximos temporales de lluvia.

También se colocará señalamiento y se realizarán adecuaciones para ordenar la circulación en los accesos a fraccionamientos y planteles escolares de la zona.

“En general, la idea es hacer una conservación, tener lista la vialidad para que en los siguientes temporales ya no pase lo de los baches, lo de las deformaciones, y con esto, evidentemente, mejorar el tránsito y la seguridad de los fraccionamientos y los planteles escolares que conviven en esta zona”, detalló el funcionario.

Para disminuir las afectaciones durante la obra, se realizarán cierres parciales, sin interrumpir por completo el tránsito. Además, parte de la aplicación del sello se efectuará durante la noche y habrá personal de apoyo para orientar a los automovilistas.

La rehabilitación se suma a las intervenciones realizadas en el corredor López Mateos durante la actual administración. De acuerdo con el gobierno municipal, en 2024 y 2025 se llevaron a cabo 41 acciones de obra y, en lo que va de 2026, se contabilizan otras 17.

En conjunto, las obras viales y de infraestructura urbana en esta zona representan una inversión acumulada de 637.4 millones de pesos.