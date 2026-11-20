Con motivo del Día Internacional del Hombre, conmemorado el 19 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco llamó a la población masculina a dejar atrás los prejuicios que retrasan el cuidado de su salud y acudir a los módulos PrevenIMSS para realizarse revisiones periódicas y detectar enfermedades de manera oportuna.

La directora de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 3 del IMSS Jalisco, Elisa Araceli Martínez Torres, señaló que la prevención permite identificar padecimientos antes de que presenten síntomas y destacó la importancia de que los hombres asuman un papel activo en el cuidado de su salud.

“La fortaleza está en tomar el control de la salud antes de que aparezcan síntomas”, indicó.

A través de sus servicios médicos, el Instituto ofrece a hombres de entre 20 y 59 años, así como a adultos mayores de 60 años, atención en cinco áreas: promoción de la salud, nutrición y control de peso, prevención de enfermedades, atención geriátrica y detección oportuna de padecimientos.

Entre las acciones se encuentran la orientación sobre alimentación y actividad física, medición de peso, estatura y circunferencia abdominal, revisión de salud bucal y aplicación de vacunas contra enfermedades como influenza, COVID-19 y hepatitis B, de acuerdo con la edad y los factores de riesgo.

En cuanto a los chequeos preventivos, Martínez Torres recomendó revisar la presión arterial anualmente a partir de los 20 años y realizar una prueba de glucosa cada tres años cuando no existan factores de riesgo. En caso de antecedentes familiares de diabetes, sobrepeso, obesidad o sedentarismo, la medición debe efectuarse cada año.

Para detectar alteraciones en los niveles de colesterol, la revisión se recomienda cada tres años a partir de los 45 años, aunque debe comenzar desde los 20 años cuando existen factores de riesgo como tabaquismo, obesidad o antecedentes familiares de infarto prematuro.

Respecto al cáncer de próstata, señalado por el Instituto como la primera causa de muerte por cáncer entre los hombres mexicanos, la especialista indicó que las revisiones deben comenzar a los 45 años de manera general y desde los 40 años cuando existen antecedentes familiares directos o ascendencia afromexicana.

La evaluación contempla un cuestionario sobre síntomas, análisis de sangre para medir el Antígeno Prostático Específico (APE) y exploración física mediante tacto rectal. De acuerdo con las recomendaciones referidas por la especialista, estos estudios deben realizarse anualmente.

También se promueve la detección del cáncer de colon y recto mediante una prueba de sangre oculta en heces cada dos años para hombres de entre 50 y 74 años que no presenten molestias digestivas. Cuando el resultado es positivo, el paciente es canalizado para realizarse una colonoscopia.

En materia de salud sexual, el IMSS Jalisco dispone de pruebas rápidas, gratuitas, voluntarias y confidenciales para detectar VIH, hepatitis C y sífilis. Los estudios se realizan mediante una pequeña muestra de sangre obtenida de un dedo y permiten conocer los resultados en pocos minutos.

Además, el Instituto ofrece orientación, preservativos y alternativas de prevención del VIH, como la profilaxis preexposición (PrEP) y la profilaxis posexposición (PEP).

Martínez Torres advirtió que padecimientos como la hipertensión, la diabetes y el cáncer de próstata pueden avanzar sin manifestaciones durante sus primeras etapas, por lo que insistió en la importancia de no esperar a presentar molestias para solicitar atención médica.

Finalmente, invitó a los derechohabientes a acudir a su Unidad de Medicina Familiar con su Cartilla Nacional de Salud o utilizar la aplicación CHKT en Línea para realizar una autoevaluación y conocer los servicios preventivos disponibles.