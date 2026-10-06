Inicia en Jalisco proceso para incorporar a estudiantes a la Beca Rita Cetina

A partir de este martes comenzaron en Jalisco las asambleas informativas dirigidas a madres, padres y tutores de estudiantes de primaria y secundaria que buscan incorporarse a la Beca Rita Cetina.

El titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar en Jalisco, Miguel Moreno Badajos, explicó que durante las reuniones que se realizarán en los planteles educativos se dará información sobre los requisitos y el procedimiento para solicitar el apoyo.

El registro para la incorporación se realizará posteriormente en línea, del 26 de octubre al 6 de noviembre. Para efectuar el trámite, las familias deberán contar previamente con una cuenta Llave MX.

Moreno Badajos informó además que el viernes 23 de octubre, a las 19:00 horas, se llevará a cabo una asamblea virtual encabezada por el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, como un espacio adicional para resolver dudas sobre el proceso.

El funcionario también dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina para las familias que ya forman parte del padrón. El depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre es de mil 900 pesos por familia y se realizará del 5 al 16 de octubre, de acuerdo con la letra del primer apellido de la persona titular de la tarjeta.

“Para el bimestre septiembre-octubre, los programas contemplan una derrama económica superior a 914 millones de pesos, en beneficio de más de 454 mil estudiantes de educación básica, media superior y superior”, señaló.

La Oficina de Becas Bienestar recordó que el proceso de incorporación es gratuito y que no requiere intermediarios.