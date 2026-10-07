Lemus estima mejora en la calidad del agua en 72 horas; SIAPA anunciará tandeos el lunes

Los primeros cambios en la calidad del agua que recibe la Zona Metropolitana de Guadalajara podrían comenzar a reflejarse en un plazo de 72 horas, estimó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, luego del cierre de las compuertas de Las Pintas.

El mandatario explicó que la medida comenzó a aplicarse la tarde del martes y que especialistas calculan que ese será el tiempo necesario para comenzar a observar una mejora en la calidad del agua, además de contar con nuevos estudios que permitan verificar las condiciones del líquido.

“Esto nos dará una mejor calidad del agua para las próximas horas, para los próximos días. Los especialistas calculan 72 horas que vamos a empezar a ver mejoras, pero en la calidad y en los estudios que se harán de la calidad del agua”, señaló.

Lemus informó que acudirá a una de las plantas cercanas a Las Pintas para revisar personalmente la situación y verificar si efectivamente comienza a mejorar la calidad del agua.

El cierre de las compuertas implica disponer de una menor cantidad de agua para distribuir en la ciudad. El gobernador explicó que, tomando el volumen disponible como 100 por ciento, la decisión representa quedarse con alrededor de 70 por ciento del suministro, es decir, 30 por ciento menos para repartir. Ante esta reducción, se aplicará un esquema de rotación del servicio en distintas colonias de la ciudad.

El gobernador adelantó que será el próximo lunes cuando el SIAPA dé a conocer las colonias que entrarán en este esquema, así como la mecánica de rotación, con la intención de que los habitantes conozcan con anticipación las zonas que tendrán una disminución en el servicio y puedan tomar sus previsiones.

Recuperar calidad del agua con plan a corto, mediano y largo plazo

El gobernador señaló que la reducción temporal del suministro forma parte de una estrategia que contempla acciones inmediatas y obras para atender el problema de calidad del agua en el mediano y largo plazo.

En el corto plazo, la medida central es dejar de recibir agua de Las Pintas y establecer un esquema de rotación para distribuir el volumen disponible. Para el mediano plazo, Lemus mencionó dos obras.

La primera es la ampliación de la Planta Potabilizadora número 1, en Miravalle, cuya primera etapa, aseguró, estará terminada en marzo y comenzará a funcionar en abril. Precisó que esta obra será financiada completamente con recursos estatales.

La segunda es la construcción del llamado bypass, un acueducto que permitirá evitar la zona de Las Pintas, identificada por el gobernador como el principal punto de contaminación. Los trabajos, dijo, comenzaron hace aproximadamente un mes y medio y se prevé que estén terminados entre marzo y abril.

Para el largo plazo, Lemus anunció la presentación ante el Congreso del Estado de una iniciativa para el nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.