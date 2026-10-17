Fashion to Revive: moda con causa social en Guadalajara

La moda puede trascender las tendencias y convertirse en una herramienta de solidaridad. Bajo esta premisa nace Fashion to Revive, una iniciativa que reunirá a diseñadores y marcas tapatías en una venta de archivo para dar una segunda oportunidad a prendas de colecciones anteriores y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar de personas en situación de vulnerabilidad.

Rueda de Prensa del Fashion to revive 2026 (mrg)

La primera edición se realizará los días 24 y 25 de octubre en el Museo Raúl Anguiano (MURA), donde el público podrá encontrar piezas de diseño mexicano y sumarse a una causa social impulsada por Paty Mendoza y Ana Lambarri, empresarias y diseñadoras de moda en Jalisco.

Durante la presentación del proyecto, Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, destacó que esta propuesta vincula la creatividad con el compromiso social y demuestra que cada persona puede contribuir desde sus propias capacidades.

“Para ayudar no siempre se necesitan grandes cosas; a veces basta compartir nuestro talento, nuestro tiempo, nuestras ideas o aquello que hacemos con tanto amor”, expresó.

La iniciativa contempla destinar los esfuerzos y recursos recaudados a personas adultas mayores, así como a niñas y niños que viven en condiciones vulnerables. Entre los beneficiarios se encuentran personas mayores en situación de desamparo, asilos y hogares de asistencia.

Villa de Lemus señaló que, a través del DIF Jalisco, es posible conocer las necesidades de quienes requieren cuidados, compañía y atención, así como de niñas, niños y jóvenes con discapacidad que necesitan apoyo. En ese sentido, destacó la importancia de sumar voluntades para generar oportunidades de bienestar.

Para Paty Mendoza, una de las impulsoras de Fashion to Revive, el proyecto busca demostrar que la industria de la moda también puede contribuir a transformar realidades.

“Yo siempre he creído que la moda puede ir muchísimo más allá de vestirnos; puede tener corazón, conciencia y, sobre todo, un propósito”, señaló.

Por su parte, Ana Lambarri destacó que esta plataforma surgió del trabajo colaborativo y de la admiración por el talento creativo de Guadalajara. Además de ofrecer al público la oportunidad de adquirir prendas de archivo, busca acercar el trabajo de los diseñadores locales a nuevas generaciones y dar a conocer las historias y los procesos que hay detrás de cada pieza.

La propuesta también abre la puerta a nuevas ediciones. La diseñadora Pisty Medrano invitó a más integrantes de la industria a sumarse para fortalecer una comunidad que impulse el diseño nacional y mantenga la colaboración y la conciencia social como ejes de su trabajo.

Rueda de Prensa del Fashion to revive 2026

Así, Fashion to Revive plantea una manera distinta de acercarse a la moda: recuperar piezas, reconocer el talento local y convertir cada compra en una oportunidad para contribuir a una causa social.

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