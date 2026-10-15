IMSS Jalisco llama a fomentar la donación de órganos y tejidos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco llamó a fortalecer la cultura de la donación de órganos y tejidos, al señalar que una sola persona donante puede beneficiar a más de 100 pacientes mediante la procuración de órganos y tejidos como córneas, piel y hueso.

En el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, conmemorado el 14 de octubre, el coordinador hospitalario del Hospital General Regional (HGR) No. 46, David Alejandro Corona Correa, explicó que este procedimiento representa una oportunidad para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de personas con distintos padecimientos.

Detalló que órganos como los riñones, el hígado, el corazón y los pulmones pueden beneficiar a pacientes con enfermedades graves, mientras que los tejidos tienen aplicaciones específicas: las córneas pueden ayudar a recuperar la visión; la piel se utiliza en el tratamiento de personas con quemaduras graves, y el tejido óseo puede emplearse en procedimientos reconstructivos.

Corona Correa destacó que la donación implica una decisión solidaria que, en muchos casos, debe ser tomada por las familias durante el duelo por la pérdida de un ser querido. Por ello, subrayó la importancia de hablar previamente con los familiares sobre la voluntad de convertirse en donante, a fin de que conozcan y respeten esa decisión.

Asimismo, explicó que estos procedimientos requieren equipos multidisciplinarios capacitados para identificar posibles donantes, realizar las valoraciones médicas, coordinar la procuración de órganos y tejidos y acompañar a las familias durante el proceso.

En Jalisco, participan en estas labores profesionales de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades y Hospital de Pediatría, así como de los hospitales generales regionales No. 46, No. 180 y No. 110, que colaboran en el fortalecimiento de los programas de donación del IMSS.

El especialista señaló que la capacitación continua del personal médico y las acciones de sensibilización permiten mejorar la coordinación hospitalaria y ampliar las oportunidades de atención para quienes necesitan un trasplante.

Finalmente, invitó a la población a informarse y registrarse como donadora voluntaria de órganos y tejidos a través del portal del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), en www.gob.mx/cenatra, o en el sitio del IMSS, en www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.