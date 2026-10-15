Capta Tlajomulco 37 mil mdp en inversiones en dos años

Tlajomulco ha captado 37 mil millones de pesos en inversiones durante los últimos dos años, cifra que, de acuerdo con el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, coloca al municipio entre los principales destinos para la inversión en Jalisco.

Durante una visita al Centro de Almacenamiento y Distribución Integral (CADI) de SIGMA Alimentos, el alcalde recorrió las instalaciones y conoció los procesos de operación de la compañía, cuya actividad tiene presencia en distintos países.

Quirino Velázquez sostuvo que la ubicación geográfica del municipio y las condiciones para el establecimiento de empresas representan ventajas para atraer capital y generar empleos.

“Tenemos hoy la posibilidad de poder ser el municipio con mayor atracción de inversiones en el estado y uno de los municipios con mayor posibilidad de inversión en el país; 37 mil millones de pesos, solo en dos años, hemos podido captar de inversiones en nuestro municipio. Somos el principal generador de empleos en los últimos dos años”, afirmó.

El presidente municipal agregó que el gobierno local debe mantener condiciones que permitan la continuidad de esta actividad económica y la colaboración con las empresas para atender sus necesidades dentro del ámbito municipal.

Capta Tlajo 37 mil mdp en inversiones (Gobierno Tlajomulco)

Por su parte, Jesús Alberto Valadez, director de la Planta San Antonio de SIGMA Alimentos, explicó el crecimiento de la compañía desde sus operaciones iniciales en México hasta su expansión por Centroamérica y otros países de Latinoamérica.

Detalló que entre las marcas y productos con los que ha desarrollado su actividad se encuentran FUD, San Rafael y Yoplait. Actualmente, señaló, la empresa cuenta con siete centros de producción en Centroamérica y también tiene presencia en República Dominicana, Perú y Ecuador.

“SIGMA significa suma. SIGMA empieza en México, adquiriendo algunos negocios en la parte de alimentos, sobre todo la marca FUD, que es una marca insignia para nosotros y que significa fino, único y delicioso”, explicó Valadez.

En el encuentro participaron Antonio Lancaster Jones, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ); Raúl Villar Ángeles, gerente nacional de Administración de CEDI, así como Lizbeth Santillán, coordinadora de Potencia Económica, y Jetzabel Ramírez, coordinadora de Atención, Trámites y Servicios del municipio.

La visita se enmarca en los acercamientos del gobierno municipal con empresas instaladas en Tlajomulco, con la intención de fortalecer la relación con el sector productivo y favorecer la continuidad de sus operaciones.