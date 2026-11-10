Entrega Vero Delgadillo 91 títulos de propiedad a familias tapatías

Un total de 91 familias de Guadalajara recibieron sus títulos de propiedad, con lo que obtienen certeza jurídica sobre sus viviendas y terrenos, como parte del programa de regularización impulsado por el Gobierno municipal, encabezado por la presidenta Vero Delgadillo.

Durante la entrega, la alcaldesa destacó que estos documentos representan mucho más que un trámite, pues significan tranquilidad para las familias y la posibilidad de proteger y heredar su patrimonio. “No estamos entregando un simple papel. Estamos entregando certeza y tranquilidad”, expresó.

Delgadillo señaló que el objetivo de su administración es trabajar todos los días para mejorar la calidad de vida de la población y garantizar que el esfuerzo de generaciones tenga respaldo legal. “Van a poder llegar a casa, a su hogar esta noche y con la tranquilidad de saber que ese es su hogar y que nadie los va a sacar”, afirmó.

Entrega Vero Delgadillo títulos de propiedad a familias de 25 colonias

En el acto estuvieron presentes el regidor Mario Hugo Castellanos Ibarra, presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano y Movilidad; Noé Saúl Ramos García, procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, y Perla María Zamora Macías, directora de Ordenamiento del Territorio de Guadalajara.

Los funcionarios coincidieron en la importancia de avanzar en la regularización de predios, ya que contar con un título de propiedad también permite fortalecer el valor de los inmuebles y facilitar su transmisión a las siguientes generaciones.

La entrega fue resultado del trabajo de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) y la Dirección de Ordenamiento del Territorio. De 2007 a la fecha, este organismo ha entregado 2 mil 760 títulos de propiedad y mantiene 687 expedientes en proceso de regularización.

Las 91 familias beneficiadas pertenecen a 25 colonias del municipio, entre ellas Lomas de Polanco, Huentitán el Alto, Balcones del Cuatro, Antigua Penal de Oblatos, López Portillo, Rancho Nuevo, Oblatos y Villas de la Cantera.