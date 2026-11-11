Se llevan a Puente Grande a 20 detenidos junto al “R2″; capo sigue internado en Hospital Civil de Guadalajara

Policía de Jalisco apoyo a fuerzas federales para el traslado

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) “agarró parejo” y este miércoles, poco después de las 14:00 horas, sacó de las agencias del Ministerio Público Federal, situadas en La Paz y 16 de Septiembre, en Guadalajara, a las 20 personas detenidas junto con Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2″, para trasladarlas al complejo penitenciario de Puente Grande.

Entre los detenidos van personajes identificados como ligados estrechamente a las actividades delictivas del “R2″, pero también se incluyó a meseros del restaurante Sabea, en donde el presunto líder criminal fue capturado por fuerzas federal, así como músicos de un grupo norteño, denominado “Los Arras” (porque a uno de ellos lo apodan “El Arrayán”) cuyos familiares y amigos, aseguran que no tienen que ver con hechos ilícitos, y que sólo cumplían con su trabajo.

De manera extraoficial, se sabe que los 20 detenidos serían imputados este mismo miércoles, por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El traslado se realizó mediante un fuerte operativo con unidades artilladas del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y Policía de Jalisco hacia el reclusorio en donde tendrían audiencia con un juez federal a las 15:15 horas.

Capo se queda internado

Mientras tanto, Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2″continúa en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, convaleciente de las heridas de arma de fuego con las que resultó al enfrentarse a los agentes federales que lo capturaron en el operativo realizado en el restaurante Sabea, ubicado en Avénida México y Terranova, en donde supuestamente había permanecido de fiesta desde la tarde del sábado 7 hasta el domingo 8, por más de 20 horas, luego de que ordenó cerrar el negocio para él y sus invitados.

“El R2″ tiene en su contra orden de aprehensión por homicidio calificado, emitida en Apatzingán, Michoacán, y otra con fines de extradición a los Estados Unidos por conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina, aparte de delitos relacionados con armas de fuego.

El plazo de 48 horas para resolver la situación del capo así como de los otros 20 detenidos, venció este martes 10, pero el Ministerio Público Federal amplió el término y los envió a disposición del juez hasta el miércoles.

Versiones periodísticas señalan que entre los 20 detenidos están Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Prángana”, y Uriel Rodrigo Muñoz Quevedo, apodado “El Oaxaco”, el primero de los cuales operaba en Uruapan, Michoacán, en donde se hacía cargo de extorsiones y cobro de piso a productores de aguacate, comerciantes y bares, entre otros negocios.

Por su parte, Uriel “El Oaxaco”, aparentemente se encargaba de extorsiones y como generador de violencia en Jalisco.

Rafael, alias “El R2” tenía orden de aprehensión en en Apatzingán, Michoacán, por homicidio calificado, y también cuenta con otra con fines de extradición a los Estados Unidos por conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina, aparte de delitos relacionados con armas de fuego.

La célula del CJNG conocida como “Los Rs”, operada por Rafael Álvarez Ayala y su hermano Ramón, quien fue detenido en Atotonilco El Alto, Jalisco, el 30 de julio pasado, está relacionada con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre del 2025.